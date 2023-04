Lens punit Monaco et prend la 2e place de L1

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 32e journée

Stade Bollaert-Delelis

Lens-Monaco 3-0

Buts : Openda (9e, 16e), Thomasson (56e)

Dans le sillage d'un super Lois Openda auteur d'un nouveau doublé, Lens a écrasé Monaco 3-0. Une grande prestation qui permet d'écarter Monaco de la course au podium et de dépasser provisoirement l'OM.

Il y a près d'un an, Monaco perdait sa place en Ligue des champions à Lens. Ce soir, ce fut quasiment bis repetita pour un ASM dominé dans les grandes largeurs. Les Sang et Or débutaient le match le couteau entre les dents, dominant nettement les Monégasques. Sur un pressing agressif, Openda était trouvé dans la surface. Le Belge trompait en deux temps Nubel pour ouvrir le score. Le Belge ne tardait pas à inscrire son doublé, reprenant parfaitement un centre de Machado pour son 17e but en Ligue 1. Monaco était sous l'eau et ne réagissait que faiblement. Lens était plus proche du 3-0 mais Fofana ne trouvait que la barre transversale après un missile de l'entrée de la surface (44e).

Quel match !! @LoisOpenda signe un doublé en seulement quelques minutes 🤯#RCLASM pic.twitter.com/xZO6Euj3FA — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 22, 2023

Après le repos, Openda restait toujours aussi intenable. Le Belge était trouvé en profondeur et servait Thomasson en retrait. L'ancien strasbourgeois ajustait parfaitement Nubel pour le 3-0 après avoir déjà inscrit un but annulé quelques minutes plus tôt. Avec trois longueurs d'avance, Lens gérait tranquillement son match contre une équipe monégasque hors-sujet ce samedi soir. Ben Yedder arrivait quand même à se créer une belle situation mais Samba gagnait leur duel avec autorité (72e). Diop et Boadu gâchaient des occasions de réduire la note en fin de match. Lens s'imposait finalement 3-0, frappant un grand coup dans la course au podium. Les Lensois prennent provisoirement la deuxième place avant l'Olympico de dimanche. Ils ont 66 points, cinq de plus que Monaco 4e.