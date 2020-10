Lens-Lille : Le retour du derby, quelle ambiance

Dans : Ligue 1.

Ce dimanche soir, c’est le retour du grand derby du Nord entre Lens et Lille. Et pour cette rencontre attendue par toute une région, les joueurs du Racing arrivent avec le couteau entre les dents, puisqu’ils réalisent un début de saison très convaincant jusqu’à présent. Ils peuvent en plus de cela compter sur un public bouillant qui ne sera pas au stade pour des raisons sanitaires, mais qui a accueilli et encouragé ses joueurs de manière spectaculaire à leur sortie de l’hôtel ce dimanche après-midi.