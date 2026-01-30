ICONSPORT_284460_0014
Stade Bollaert

Lens - Le Havre : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Ligue 130 janv. , 19:58
parMehdi Lunay
0
20e journée de Ligue 1 :
Compo du RC Lens : Risser - Antonio, Ganiou, Sarr - Aguilar, Sangaré, Thomasson, Udol - Thauvin - Saïd, Edouard
Compo du Havre AC : Mpasi - Nego, Sangante, Seko, S.Zagadou, Zouaoui - Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye, Boufal - Soumaré
0
Derniers commentaires

OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

T’es vraiment un clown… triste clown … 😂🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

Pour un grand club comme Liverpool 6 ème c'est pas suffisant, un club comme Liverpool doit rivaliser pour le titre avec arsenal et city c'est loin d'être le cas, surtout après avoir dépensé 450 M au mercato

OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

… Mais il y a ce manque de régularité et de constance … Aurait-il compris que ses compos aléatoires sont débiles ou bien parle t-il d’autre chose ? 🤔🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OM : « Je suis encore là », De Zerbi prend la parole

6è à 2 pts du 4è… mauvais résultat ou mauvaise foi de ta part ? ou alors c’est que tu ne comprends rien au Futchboal … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

OL : Prêt prolongé, Endrick ne dit pas non

C'est pas la même chose, le real c'est le plus grand club c'est une équipe qui a que des stars avec beaucoup de pression médiatique mondial et national, ça rien à voir avec des petits clubs sans pression médiatique que c'est plus tranquille

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

