Lens freiné par Le Havre avant la C1

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 9e journée

Stade Océane

Le Havre-Lens 0-0

A 4 jours de son match de Ligue des champions au PSV, Lens n'a pas fait forte impression au Havre. Les Lensois ont été accrochés par le HAC 0-0 dans un match où les deux clubs ont rivalisé dans l'inefficacité offensive.

Lens va mieux mais n'est pas pour autant guéri. Le match au Havre ce vendredi l'a montré. Comme pour leurs revers du début de saison, les Lensois peinaient à concrétiser leur domination en première période. Les arrêts de Desmas et les manqués dans la surface se succédaient. Sotoca et Thomasson n'étaient pas très heureux face au portier normand. Heureusement, leurs homologues havrais n'étaient pas plus précis en seconde période. Alioui et Bayo avaient du mal à cadrer leurs tirs. Quand le joueur prêté par Lille y arrivait, il butait sur Samba. Le RCL donnait tout en fin de match et croyait être récompensé dans les arrêts de jeu. Mais, le but de la tête de Sotoca était refusé pour hors-jeu.

Le Havre et Lens se quittaient finalement sur un match nul 0-0. Les Sang et Or peuvent nourrir des regrets avant leur match de Ligue des champions contre le PSV Eindhoven mardi soir. Ils restent en bas de tableau 14es avec 9 points, une unité derrière Le Havre qui remonte au 11e rang provisoire.