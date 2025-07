Lens et Rennes s'affrontent, un arbitre va tout régler

Depuis plusieurs années, le nouvel Eldorado du football se situe en Europe du Nord. Deux clubs de Ligue 1 ont à nouveau ciblé un jeune joueur de Djurgården. Mais le jeune Matias Siltanen (18 ans) est également suivi par Manchester City.

Le RC Lens s’attaque à un milieu de terrain finlandais. Le jeune Matias Siltanen est pisté par les Sang et Or depuis quelques jours. Jeune joueur de 18 ans, le joueur évolue du côté de Djurgården en Suède depuis l’hiver. Après le départ de Neil El Aynaoui, les Artésiens ont encaissé un chèque de plus de 20 millions d’euros. Une belle enveloppe qui pourrait servir à renforcer les rangs cet été sur le mercato. Les dirigeants du Nord de la France ont donc ciblé le jeune Matias Siltanen. Djurgården a dépensé 800 000 euros en janvier pour le recruter. Mais six mois plus tard, il pourrait déjà quitter la Suède. Selon Foot Mercato, le RC Lens fait partie des deux clubs français qui suivent le jeune talent de 18 ans. Mais la lutte sera féroce.

🇩🇪 Two Bundesliga clubs after him

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City have him listed

🇫🇷 RC Lens have had a bid rejected



After just six months and 18 games in Sweden, 18-year-old Matias Siltanen is a transfer target for big clubs across the Big Five Leagues.



Is it surprising? Absolutely not.… pic.twitter.com/coycfV7iN0