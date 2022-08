Lens encore sans pitié pour Monaco

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

3e journée de Ligue 1

Stade Louis-II

L'AS Monaco a été battue par le Racing Club de Lens 1-4

But pour l'AS Monaco : Badiashile (41e)

Buts pour le RC Lens : Openda (7e), Machado (38e), Fofana (55e, sp), Saïd (78e)

Expulsion : Vanderson (72e) pour Monaco

Le 21 mai dernier, lors de la 38e journée de Ligue 1, le Racing Club de Lens arrachait un 2-2 face à l’AS Monaco et empêchait son adversaire d’accéder à la phase de groupes de la Ligue des Champions. Trois mois plus tard, les Lensois prennent toujours un malin plaisir à plomber les Monégasques ! Les Sang et Or ont en effet surclassé l’ASM (4-1) à Louis-II.

Alors que les locaux débutaient plutôt bien la rencontre, Openda (0-1, 7e) ouvrait rapidement le score après une offrande de Pereira da Costa. Lens affichait alors sa maîtrise sur la rencontre et suite à une erreur de Vanderson, le piston gauche Machado (0-2, 38e) accentuait l’avance lensoise. Monaco rentrait quand même au vestiaire avec un espoir grâce à la tête de Badiashile (1-2, 41e) sur corner.

Vanderson en plein cauchemar

Mais en début de seconde période, l’arbitre accordait un penalty très généreux au RCL, permettant à Fofana (1-3, 55e) de remettre son équipe à l’abri. Cette fois, les hommes de Philippe Clement ne s’en remettront pas, surtout pas après l’expulsion de Vanderson (72e). L’entrant Saïd (1-4, 78e) en rajoutait même une couche histoire d’enfoncer des Monégasques qui restaient sur 12 matchs sans défaite en L1. De son côté, Lens prend provisoirement la tête du championnat.