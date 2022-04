Lens détrône Lille et devient Roi du Nord !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 32e journée

Stade Pierre Mauroy

LOSC-RC Lens 1-2

Buts : Xeka (45e+1) pour le LOSC ; Frankowski (4e), Kalimuendo (37e) pour Lens

Lens s'offre le derby sur la pelouse du LOSC 2-1. Ce premier succès à Lille depuis 2003 permet aux Sang et Or de dépasser leurs adversaires du soir et de se relancer dans la course à l'Europe. La Ligue Europa n'est plus qu'à deux points provisoirement.

Un derby du Nord à l’accent européen. Au coup d’envoi, les deux équipes se tenaient en un point, le LOSC étant 7e et le RC Lens 8e. La Ligue Europa était en ligne de mire et cela les Lensois l’avaient bien compris. Les Sang et Or rentraient bien mieux dans la rencontre. Frankowski très bon d’entrée venait ouvrir le score reprenant en opportuniste un corner de Clauss. Les Lensois étaient bien plus dangereux que leurs hôtes et multipliaient les tentatives avec Kalimuendo (20e, 26e) qui butait deux fois sur Jardim. Les Lillois n’étaient pas en reste et réagissaient. Renato Sanches trouvait le poteau de Lens (21e) et Zhergova chauffait lui les gants de Farinez (24e). Dans ce match très agréable, Lens confirmait son emprise en doublant la mise via Kalimuendo. La reprise de l’attaquant lensois était déviée par Fonte et prenait à contre-pied Jardim.

⚽️ Le break pour le @RCLens ! Remuant depuis le début du match, @a_kalimuendo inscrit son 10e but de la saison !#LOSCRCL pic.twitter.com/GUJcev9tWy — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) April 16, 2022

Alors que Lens semblait maîtriser le match, Lille relançait le suspense juste avant le repos quand Xeka reprenait de la tête un beau centre de Zhergova. Le match se poursuivait un peu dans le tunnel avec de la tension, des échauffourées autour de Gradit et Sanches notamment. L’embellie lilloise était confirmée en seconde période. Les Dogues contrôlaient mieux l’entrejeu et ils dominaient Lens. Bamba envoyait une belle frappe de l’entrée de la surface, détournée de justesse par Farinez (53e). Puis, le remuant Zhegrova était trouvé dans la surface mais son tir léchait le poteau gauche lensois (66e). Lille avait clairement le contrôle du jeu devant une équipe lensoise plus discrète offensivement. Toutefois, le RCL se distinguait de nouveau avec une tête de Medina sur un coup-franc de Clauss qui frôlait le cadre lillois. Lille faisait le siège du but lensois mais en vain et devait concéder une défaite frustrante. Ce nouveau faux-pas à domicile coûte cher pour l'Europe. Lille est huitième avec 48 points, deux points derrière Lens qui passe septième, à deux points de la cinquième place.