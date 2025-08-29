Lens - Brest ‍: les compos (20h45 sur Ligue1+)

Compo du RC Lens :
Risser, Gradit, Sarr, Udol, Aguilar, Thomasson, Sangaré, Machado, Thauvin, Said, Fofana
𝑯-𝟏 avant #RCLSB29 à Bollaert-Delelis
Voici le 𝒐𝒏𝒛𝒆 𝒍𝒆𝒏𝒔𝒐𝒊𝒔 choisi par Pierre Sage pour débuter cette rencontre face au @SB29.
Première titularisation pour le milieu @msangare2002.
Compo du Stade Brestois :
Majecki, Locko, Diaz, Le Cardinal, Lala, Chotard, Magnetti, Doumbia, Baldé, Del Castillo, Ajorque
𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗯𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗶𝘀 ! 🔴⚪— Stade Brestois 29 (@SB29) August 29, 2025
Voici le 1⃣1⃣ brestois pour affronter le RC Lens ce vendredi à 20h45 dans le cadre de la 3ème journée de @Ligue1 ⚔ #RCLSB29 pic.twitter.com/iBucrrL887