Lens - Brest ‍: les compos (20h45 sur Ligue1+)

Compo du RC Lens :

Risser, Gradit, Sarr, Udol, Aguilar, Thomasson, Sangaré, Machado, Thauvin, Said, Fofana

𝑯-𝟏 avant #RCLSB29 à Bollaert-Delelis 🔴🟡 Voici le 𝒐𝒏𝒛𝒆 𝒍𝒆𝒏𝒔𝒐𝒊𝒔 choisi par Pierre Sage pour débuter cette rencontre face au @SB29 . 📋 Première titularisation pour le milieu @msangare2002 . #FiersDEtreLensois pic.twitter.com/sVHbQCmfia

Compo du Stade Brestois :

Majecki, Locko, Diaz, Le Cardinal, Lala, Chotard, Magnetti, Doumbia, Baldé, Del Castillo, Ajorque

𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗯𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗶𝘀 ! 🔴⚪

Voici le 1⃣1⃣ brestois pour affronter le RC Lens ce vendredi à 20h45 dans le cadre de la 3ème journée de @Ligue1 ⚔ #RCLSB29 pic.twitter.com/iBucrrL887