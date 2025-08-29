Lens - Brest ‍: les compos (20h45 sur Ligue1+)

Icon Sport

Publié Dans : Ligue 1.
Par Mehdi Lunay

Compo du RC Lens :

Risser, Gradit, Sarr, Udol, Aguilar, Thomasson, Sangaré, Machado, Thauvin, Said, Fofana

Compo du Stade Brestois :

Majecki, Locko, Diaz, Le Cardinal, Lala, Chotard, Magnetti, Doumbia, Baldé, Del Castillo, Ajorque

 