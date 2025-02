Le Qatar flingue la Ligue 1, l’OM est écoeuré

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

L’influence du Qatar sur la Ligue 1 fait l’objet de vifs débats ces derniers temps et du côté de Marseille, on est absolument convaincu que la surpuissance du PSG en France fait un mal terrible au championnat.

En cette période trouble pour la Ligue 1 avec une crise des droits TV et une invisibilité de plus en plus inquiétante, l’influence du Qatar et notamment de Nasser Al-Khelaïfi dans les instances pose question. En plus de détenir l’équipe la plus forte du championnat avec le Paris Saint-Germain, les Qataris sont aussi diffuseurs avec BeInSports. Une influence parfois critiquée, notamment à Marseille. Journaliste pour le média FC Marseille, le journaliste Benjamin Courmes n’a pas pris de gants pour allumer QSI, responsable selon lui de la chute libre de la Ligue 1 ces dernières années. En cause à ses yeux, un championnat sans aucun suspense qui n’attire plus les diffuseurs en raison du manque d’enjeu évident.

Un argument presque imparable, même si l’on peut tout de même répondre que la Bundesliga n’a jamais eu des droits TV aussi importants alors que le Bayern Munich, en dehors de la surprise du Bayer Leverkusen l’an dernier, est quasiment toujours champion sans faire de suspense. « Pourquoi le championnat a perdu de la valeur ? La première raison, c’est que tu connais le champion dès la première journée et ça fait quinze ans que ça dure. Tu veux intéresser qui avec un championnat dans lequel il n’y a pas d’enjeu ? Je suis désolé, c’est le premier problème. Le Qatar a tué le football français » a d'abord lancé le présentateur de FC Marseille avant de conclure.

Le Qatar au PSG, les Marseillais sont à bout

« Ils étaient censés venir et leur argent devait ruisseler, tout le monde allait soit disant en tirer son épingle du jeu, ça allait booster tout le monde. Non, ça a flingué le football français, on a pris dix ans dans la gueule. Il n’y a plus de championnat parce qu’il y a zéro enjeu. Sur une saison où l’OM est super fort avec des bons joueurs, un super entraîneur et un stade plein à chaque match, tu es à dix points du PSG » a analysé le journaliste marseillais, à bout de voir le Paris Saint-Germain tuer ainsi le suspense du championnat depuis tant d’années. Les supporters du club parisien sauront néanmoins lui répondre que depuis l’arrivée du Qatar en France, Lille, Montpellier et Monaco ont réussi à être champions… au contraire de Marseille.