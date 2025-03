Le public injurieux, Toulouse-Monaco arrêté 5 minutes

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

La LFP et les autorités veulent endiguer les mauvais comportements en tribunes et notamment les insultes. Aucun match n'a été arrêté définitivement mais Toulouse-Monaco a failli être le premier. Le match d'ouverture de la 25e journée de Ligue 1 a été arrêté 5 minutes, de la 37e à la 42e minute, à cause des chants des supporters toulousains. L'arbitre a patienté longtemps avant de faire reprendre les débats. Certains joueurs toulousains comme le capitaine Vincent Sierro ou encore Djibril Sidibé sont allés parler à leur public pour les calmer et les raisonner.