Le PSG roi de France, Lens se réveille brutalement

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 31e journée

Parc des Princes

PSG-Lens 3-1

Buts : Mbappé (31e), Vitinha (37e), Messi (40e) pour le PSG ; Frankowski (60e sur pen.) pour Lens

Expulsion : Abdul Samed (19e) pour Lens

A 11 contre 10, le PSG a réglé son compte à Lens dès la première période avec trois buts inscrits en neuf minutes. Les Parisiens ont sans doute fait le plus dur dans la course au titre.

La finale pour le titre de champion de France. Avec six points de retard sur le PSG, Lens était la seule équipe à avoir sa chance de faire douter le leader parisien. Les Sang et Or faisaient une entame encourageante, obligeant Donnarumma à une belle parade sur une tête d'Abdul Samed (2e). Mais, ensuite, les choses tournaient mal pour Lens. Le PSG accélérait et mettait la pression sur les buts de Samba. Derrière, arrivait le tournant du match. Abdul Samed réalisait une semelle à hauteur de tibia sur Hakimi et voyait rouge directement. Réduits à 10, Lens finissait par craquer sévèrement en fin de première période. D'abord, Mbappé envoyait une frappe en pivot pour son 20e but de la saison. Puis, Vitinha allumait de loin Samba pour le break. Enfin, Messi jouait en une-deux avec Mbappé et concluait d'une frappe croisée.

4 - Après 2018/19, 2020/21 et 2021/22, Kylian Mbappé🇫🇷 est devenu le 1er joueur à marquer au moins 20 buts lors de 4 saisons différentes de Ligue 1 depuis Pauleta🇵🇹 (4 fois entre 2000 et 2006). 4x4. #PSGRCL pic.twitter.com/NLeqwFaQFl — OptaJean (@OptaJean) April 15, 2023

Trois buts en neuf minutes, Lens avait pris l'eau et craignait déjà la raclée. Mais, comme souvent cette saison, le PSG s'endormait en chemin. Lens était plus entreprenant après le repos, Openda testant notamment Donnarumma (57e). La récompense arrivait juste après. Sur corner, Fabian Ruiz se rendait coupable d'une main dans la surface. Frankowski se chargeait de la sentence. La fin de match était plaisante. Donnarumma arrêtait encore un tir d'Openda (65e) et devait rester vigilant mais le PSG était actif en contre sans trouver la faille de nouveau. Finalement, le PSG l'emporte 3-1 et tue la course au titre. Lens voit sa deuxième place menacée par l'OM qui joue Troyes dimanche.