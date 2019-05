Le PSG ou l’OL, Mourinho attend le bon challenge en Ligue 1

Dans : Ligue 1, PSG, OL.

Libre depuis son licenciement à Manchester United en décembre dernier, José Mourinho espère trouver un banc pour la saison prochaine.

Sans surprise, le Portugais est annoncé un peu partout en Europe, y compris en France. Il faut dire que l'entraîneur aperçu à Lille ces derniers mois semble s’intéresser à la Ligue 1. Reste à savoir quelle formation serait capable de l’accueillir. Au micro de la Rai Sport, la journaliste italienne Claudia Garcia a cité l’Olympique Lyonnais, qui cherche le successeur de Bruno Genesio, mais aussi le Paris Saint-Germain.

« Je pense que l'objectif de l'Inter, c'est Conte et pas Mourinho. Ils veulent l'entraîneur capable d'obtenir les meilleurs résultats en peu de temps. Mais Mourinho est libre et il veut entraîner, il ne veut pas rester au chômage et plusieurs pistes sont apparues, a commenté la journaliste. Il y a l'hypothèse du PSG mais je ne sais pas s'il est le premier choix. Ensuite il y a Lyon. Mais il peut y avoir beaucoup de changements d'entraîneur en Italie, tout peut arriver. » Thomas Tuchel ayant la confiance du club francilien, et l’OL étant incompatible avec sa philosophie, on voit mal Mourinho rebondir en L1.