Le PSG est à bout, l’OL flaire le gros coup

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Loin de son meilleur niveau en Israël, le PSG s'est imposé. Mais les joueurs confirment leur grand état de fatigue. Une aubaine pour l'OL ?

La victoire est au rendez-vous du déplacement du Paris SG en Israël, mais pour une fois, la manière n’y était pas. Les Parisiens se sont faits secouer par le Maccabi Haïfa, et ont pu compter sur leurs stars pour les tirer de ce mauvais pas. Neymar, Mbappé et Messi ont chacun marqué un but, et Paris s’est imposé 3-1 en Israël. Néanmoins, impossible de ne pas remarquer que les courses et la mobilité n’étaient pas au rendez-vous sur ce match. Et ce n’était pas un hasard selon Danilo Pereira. Si le défenseur portugais fait partie des joueurs relativement frais puisqu’il était remplaçant en début de saison, il enchaîne désormais les matchs avec la blessure de Kimpembe, et il se met à la place des coéquipiers qui doivent enchainer les efforts depuis la fin du mois de juillet.

Physiquement, le PSG avoue souffrir

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

« C'était un match difficile avec une très grosse ambiance, une équipe qui a bien pressé. Notre début de match n'était pas bon, trop mou. On a manqué de mouvements lors de la sortie du ballon. L'adversaire presse bien dans ces moments-là. On a essayé d'avoir plus de mouvements ensuite. Quand on est comme ça, le jeu est moins difficile. Physiquement, c'est difficile aussi parce qu'on a beaucoup de matches tous les trois jours. Quand les matches sont physiques, on ressent de la fatigue », a expliqué l’ancien joueur du FC Porto, pour qui le PSG tire clairement la langue. La trêve internationale pourra donc faire du bien, même si elle n’est pas souvent de tout repos pour un groupe dont la plupart des joueurs sont sollicités. En attendant, il faudra tout de même franchir une dernière étape avec le match à l’OL. Face à une équipe lyonnaise qui n’a pas joué cette semaine, et voudra donc imprimer un gros rythme pour mettre le PSG sous pression. En tout cas, cet état de fatigue très visible en Israël, aura forcément été noté par Peter Bosz et le staff lyonnais, attentif à la performance de son futur adversaire.