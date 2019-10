Le PSG dompte son dauphin et prend le large

Dans : Ligue 1, PSG, SCO.

Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain bat Angers 4-0

Buts pour le PSG : Sarabia (13e), Icardi (37e), Gueye (59e), Neymar (90e)

Dans le choc de haut de tableau en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a facilement dominé Angers (4-0) au Parc des Princes. De quoi s’installer encore plus confortablement dans le fauteuil de leader lors de cette 9e journée.

Le choc entre le leader de Ligue 1 et son dauphin n’a finalement pas eu lieu… Même privé de nombreux titulaires comme Cavani, Mbappé ou Marquinhos, le Paris Saint-Germain a totalement maîtrisé Angers. Les visiteurs ont pourtant eu les occasions d’inquiéter les Parisiens en première période. Dès l’entame, Pereira Lage s’emmêlait les pinceaux et perdait son duel face à Navas ! Tout heureux, le gardien costaricien avait aussi la chance de voir Alioui écraser sa frappe alors qu’il était seul face au portier.

Pas de regret, l’attaquant était hors-jeu avant d’aller défier l’ancien Merengue, décisif sur la tentative lointaine de Santamaria. Autant dire qu’une telle maladresse est interdite à Paris. Après une énorme opportunité manquée par Icardi, Sarabia (1-0, 13e) ouvrait le score après un petit exploit personnel dans la surface ! L’Espagnol s’offrait son 1er but en L1, tout comme Icardi, (2-0, 37e), à la réception d’un centre de Sarabia. Etant donné que Ninga n’était pas plus efficace que ses coéquipiers, le score ne bougeait pas jusqu’à la mi-temps.

Neymar le voulait absolument

Une pause qui semblait couper les jambes du SCO, complètement baladé en deuxième période. Même le milieu Gueye (3-0, 59e) se permettait de participer à la démonstration, après une frappe ratée d’un Sarabia buteur et double passeur. Il ne manquait plus qu’un but de Neymar pour terminer. Agacé par ses deux occasions ratées face à Butelle, le Brésilien profitait d’un bon ballon de Choupo-Moting pour porter le score à 4-0 à la 90e minute ! Un large succès qui permettra au PSG de passer la trêve au chaud.