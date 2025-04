Le patron de Canal+ ouvre la porte à la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Cette fois ce n'est pas une rumeur, Maxime Saada, le grand patron de Canal+ annonce qu'avec la prochaine nomination de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Média, il est prêt à discuter de la Ligue 1.

Mercredi prochain, le dossier des droits TV de la Ligue 1 va connaître un nouveau bouleversement, puisque c'est ce jour-là que l'ancien patron de M6 et des Girondins de Bordeaux va s'installer aux commandes de LFP Média, la filiale de la Ligue de Football Professionnel en charge de commercialiser les droits du Championnat de France. A 74 ans, Nicolas de Tavernost a le bras long et un carnet d'adresses très épais. Son arrivée fait d'ailleurs l'unanimité au sein des différentes instances, au moment où la Ligue 1 veut divorcer d'avec DAZN, son diffuseur actuel. Et ce samedi, Maxime Saada, patron de Canal+ qui avait toujours tourné le dos à la LFP suite à la décision prise de confier les droits de la L1 à Médiapro, puis à Amazon, reconnaît que la désignation de De Tavernost, dont il est proche, change la donne.

Canal+ veut bien parler de la Ligue 1

Se confiant à Sacha Nokovitch, spécialiste du dossier des droits TV pour L'Equipe, le dirigeant de Canal+ laisse l'espoir d'un possible retour de la Ligue 1 sur Canal+, même s'il n'a rien oublié des décisions prises dans un passé récent par les dirigeants de la Ligue de Football Professionnel. « Il a de l'ego, mais plus grand-chose à prouver. Il est suffisamment intelligent pour jauger la situation et déterminer s'il a une chance de réussite ou pas. Il a besoin d'être souverain et c'est la condition nécessaire pour mener à bien ce dossier. Le mettre autour de la table comme interlocuteur, c'est un bon moyen de me faire revenir sur le sujet de la Ligue 1. On peut dialoguer avec lui et je le ferai. Mais je n'oublie en rien le préjudice qui nous a été causé lors du précédent contrat », fait remarquer Maxime Saada.

Cela confirme au passage que du côté de Canal+, il était hors de question de négocier avec Vincent Labrune, Nicolas de Tavernost endossant la tenue de Casque Bleu pour renouer le fil des discussions entre la Ligue 1 et son ancien diffuseur historique. Rien ne dit que la L1 reviendra directement sur Canal+, mais si la LFP confirme le lancement de sa propre chaîne, alors cela facilitera sa distribution via les différentes offres de Canal+.