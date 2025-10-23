Le niveau de la Ligue 1 fait halluciner en Espagne

Ligue 1 logo

Ligue 123 oct. , 10:40
parEric Bethsy
Prochain adversaire de l’OGC Nice en Ligue Europa ce jeudi, le Celta Vigo se méfie. Son entraîneur Claudio Giraldez suit attentivement la Ligue 1 et constate une progression depuis quelques années.
Etant donné son début de saison compliqué, l’OGC Nice n’est pas vraiment l’épouvantail de la Ligue Europa. Il n’empêche que les Aiglons sont redoutés. Leur prochain adversaire ce jeudi, à savoir le Celta Vigo, n’était pas ravi au moment d’hériter d’un pensionnaire de Ligue 1 au tirage au sort. « Je l'ai déjà dit plusieurs fois, peut-être dans une interview ou juste avant qu'on nous désigne un adversaire français, affronter un club français était justement ce que je ne voulais pas, a reconnu l’entraîneur espagnol Claudio Giraldez. Parce que je pense que c'est un championnat globalement sous-évalué. »
« On retient souvent le joueur français ou celui qui passe par le championnat français avant de rejoindre la Liga ou la Premier League. Mais le championnat français en lui-même a progressé, que ce soit par le niveau de ses joueurs ou de ses entraîneurs, a encensé le technicien. Il a gagné du terrain et, sans aucun doute, il fait partie aujourd'hui des championnats les plus puissants d'Europe. Evidemment, ils ont le tenant du titre en Ligue des Champions, le PSG, qui est la vitrine du football français avec plus de moyens, plus de ressources, plus de projecteurs sur la Ligue 1. Mais au-delà de ça, il y a énormément d'équipes fortes. »

« Je l'ai souvent dit : le match contre Lille la saison dernière (défaite 3-1 en amical) a été l'un des plus difficiles que nous ayons disputés depuis que je suis entraîneur de l'équipe première. Ce sont des joueurs très physiques mais qui possèdent aussi d'excellentes qualités techniques et une culture tactique qui s'améliore sans cesse grâce à de grands entraîneurs et à des plans de jeu très riches. C'est un championnat que je suis beaucoup, j'ai vu de nombreux matchs ces dernières années, notamment depuis que Luis Enrique y entraîne. Et je pense que Nice est une équipe très, très complète », a prévenu Claudio Giraldez dans un discours flatteur pour le foot français.
Derniers commentaires

PSG : « Ce joueur est effrayant », Walid Acherchour n’a plus les mots

Les latéraux se régalent au PSG, avec des permutations assez dingues. Hakimi est souvent aux avant-postes, et le but de Nuno à Leverkusen, c'est quand même Vitinha qui est descendu jouer les arrières gauches et qui adresse une passe dans la profondeur à son "véritable" arrière gauche :-)) Ca ne remet pas en cause les qualités extraordinaires de NM, mais il faut quand même avoir l'équipe adéquate pour les mettre autant en valeur.

OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

Boulleau est juste insupportable et parle bcp trop. Mais franchement, je ne vois aucun scandale arbitral hier.

Le niveau de la Ligue 1 fait halluciner en Espagne

C'est toujours intéressant d'avoir ces analyses venant de l'étranger.

OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

C'est pourtant très mesuré comme propos, et totalement fondé sur le fond.

L’OM rate le coche, deux joueurs accusés

Pour moi c'est la défaite de De Zerbi, il aurait du sortir immédiatement Emmerson Palmieri dès son carton jaune, Vermeeren et Greenwood n'aurait pas du sortir.

Loading