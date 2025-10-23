Le niveau de la Ligue 1 fait halluciner en Espagne

Prochain adversaire de l’OGC Nice en Ligue Europa ce jeudi, le Celta Vigo se méfie. Son entraîneur Claudio Giraldez suit attentivement la Ligue 1 et constate une progression depuis quelques années.

Etant donné son début de saison compliqué, l'OGC Nice n'est pas vraiment l'épouvantail de la Ligue Europa. Il n'empêche que les Aiglons sont redoutés. Leur prochain adversaire ce jeudi, à savoir le Celta Vigo, n'était pas ravi au moment d'hériter d'un pensionnaire de Ligue 1 au tirage au sort. « Je l'ai déjà dit plusieurs fois, peut-être dans une interview ou juste avant qu'on nous désigne un adversaire français, affronter un club français était justement ce que je ne voulais pas, a reconnu l'entraîneur espagnol Claudio Giraldez. Parce que je pense que c'est un championnat globalement sous-évalué. »

« On retient souvent le joueur français ou celui qui passe par le championnat français avant de rejoindre la Liga ou la Premier League. Mais le championnat français en lui-même a progressé, que ce soit par le niveau de ses joueurs ou de ses entraîneurs, a encensé le technicien. Il a gagné du terrain et, sans aucun doute, il fait partie aujourd'hui des championnats les plus puissants d'Europe. Evidemment, ils ont le tenant du titre en Ligue des Champions, le PSG, qui est la vitrine du football français avec plus de moyens, plus de ressources, plus de projecteurs sur la Ligue 1. Mais au-delà de ça, il y a énormément d'équipes fortes. »

Europa League 23 octobre 2025 à 21:00 Celta de Vigo 21:00 Nice

« Je l'ai souvent dit : le match contre Lille la saison dernière (défaite 3-1 en amical) a été l'un des plus difficiles que nous ayons disputés depuis que je suis entraîneur de l'équipe première. Ce sont des joueurs très physiques mais qui possèdent aussi d'excellentes qualités techniques et une culture tactique qui s'améliore sans cesse grâce à de grands entraîneurs et à des plans de jeu très riches. C'est un championnat que je suis beaucoup, j'ai vu de nombreux matchs ces dernières années, notamment depuis que Luis Enrique y entraîne. Et je pense que Nice est une équipe très, très complète », a prévenu Claudio Giraldez dans un discours flatteur pour le foot français.