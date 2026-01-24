ICONSPORT_281321_0032

Le mercato prive Metz de son taulier contre l'OL

Ligue 124 janv. , 20:30
parCorentin Facy
0
L’Olympique Lyonnais affronte Metz dimanche dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Un match pour lequel les Grenats seront privés de leur taulier en défense en raison d’une offre survenue sur le mercato.
Irrésistible ces dernières semaines, l’Olympique Lyonnais va tenter de confirmer sa très belle dynamique sur la pelouse de Metz dimanche après-midi. Les hommes de Paulo Fonseca, vainqueurs à Berne en Europa League cette semaine, seront largement favoris. Porté par son attaque de feu avec Pavel Sulc et Endrick, l’OL a clairement les armes pour faire tomber Metz à Saint-Symphorien. Un constat d’autant plus valable que les Grenats seront privés de leur principal atout défensif pour cette rencontre.

Sadibou Sané vers Bruges pour 6 ME

En effet, le nouvel entraîneur Benoît Tavenot ne pourra pas compter sur Sadibou Sané pour cette rencontre. Comme révélé par FootMercato et confirmé par Marc Mechenoua, le défenseur sénégalais est en partance pour Bruges. « Sadibou Sané ne devrait pas être dans le groupe messin dimanche pour la réception de Lyon. Bruges est entré en discussions avec Metz et a transmis une première offre » écrit le journaliste.
De son côté, Sacha Tavolieri indique que Metz et Bruges négocient actuellement un transfert à hauteur de 6 millions d’euros pour l’international espoirs sénégalais de 21 ans. Le joueur a d’ores et déjà donné son accord au club belge, où un contrat jusqu’en 2030 l’attend. Une belle vente pour Metz dans un contexte économique difficile pour les clubs de Ligue 1. Sportivement en revanche, c’est une autre histoire pour le nouvel entraîneur Benoît Tavenot, lequel va se retrouver privé de son meilleur défenseur pour le reste de la saison. Les concurrents de Metz pour le maintien vont en profiter et à plus court terme, ce sont les attaquants de l’OL qui pourraient en tirer profit.
0
Loading