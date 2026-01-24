Le mercato prive Metz de son taulier contre l'OL

L OM a un gros banc , il faut pas avoir peur de faire tourner
Greenwood au frigo tout le match en vue du match de LDC, ça me va très bien.
Première mi-temps marseillaise en tout point. Nwaneri met la misère aux lensois. Il est assez phénoménal pour un début.
Ça sent le match nul !
Nwaneri c'est un greewood bis
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
🔵⚫️ Club Brugge pushing hard for Sadibou Sané! 🗣️ Advanced negotiations between the Blauw & Zwart and FC Metz over a permanent transfer worth around €6M. ✍️ Sané has already given his personal agreement on a contract running until June 2030. #mercato #JPL