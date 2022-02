Le LOSC très bien payé à Montpellier

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

24e journée de Ligue 1

Stade de la Mosson

Montpellier s'incline contre le LOSC 0-1

But pour le LOSC : Xeka (77e)

Longtemps malmené à Montpellier, Lille est parvenu à arracher une victoire précieuse (0-1) ce samedi. Sa performance collective du jour ne méritait pourtant pas les trois points. Dès l’entame, les Montpelliérains mettaient la pression sur la cage de Jardim, rapidement sollicité par un Savanier en forme pour son retour de blessure. Insuffisant pour tromper l’habituelle doublure de Grbic avant la pause. Et l’on repartait sur la même physionomie en deuxième période. Montpellier poussait et se procurait de nombreuse situations chaudes, sans que Savanier ou Ferri ne parviennent à marquer.

Ça commençait sérieusement à chauffer pour l’équipe de Jocelyn Gourvennecn qui demandait à Ben Arfa d’entrer en jeu, avant de se raviser après le but inattendu et chanceux signé Xeka (0-1, 77e) ! On peut presque parler de hold-up tant les Dogues n’étaient pas dangereux dans ce deuxième acte. Une égalisation du MHSC n’aurait pas été volée. Mais le penalty dans un premier temps accordé pour une main d’André a finalement été annulé par Stéphanie Frappart après l’appel de la VAR. Voilà comment le LOSC, sans convaincre, réagit après la gifle parisienne (1-5) pour atteindre provisoirement la septième place de Ligue 1.