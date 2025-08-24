Le Havre - RC Lens ‍: Les compositions (17h15 sur Ligue 1+)

La composition du Havre : Diaw, Doucouré-Sanganté-Lloris-Zouaoui, Seko-Ndiaye, Négo-Kechta-Soumaré, Samatta
Le onze du @HAC_Foot pour affronter le @RCLens :— Doyens, Le Média (@DoyensLeMedia) August 24, 2025
Diaw
Doucouré-Sanganté-Lloris-Zouaoui
Seko-Ndiaye
Négo-Kechta-Soumaré
Samatta#HACRCL @Ligue1 pic.twitter.com/UnHsTtZ6X9
La composition du RC Lens : Risser – Gradit, Sarr, Udol – Aguilar, Sylla, Thomasson (c), Machado – Thauvin, Saïd – Fofana
𝑯-𝟏 avant #HACRCL 🟤⚪️— Racing Club de Lens (@RCLens) August 24, 2025
Voici 𝒍𝒆 𝒐𝒏𝒛𝒆 choisi par Pierre Sage pour débuter cette rencontre face au @HAC_Foot.
📋 Première titularisation en Sang et Or pour @FlorianThauvin et première en @Ligue1 pour le milieu #MadeInGaillette Fodé Sylla. #FiersDEtreLensois pic.twitter.com/7NLyji5ceU