Le Havre promet de punir ceux qui ont agressé les Marseillais

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

De violents incidents ont éclaté samedi soir lors de la deuxième mi-temps du match entre Le Havre et l’OM, à tel point que le match a été interrompu pendant 30 minutes en seconde période.

Après le but inscrit par Amine Gouiri, des supporters de l’Olympique de Marseille ont été agressés et carrément chassés de leur tribune par des fans du Havre. Les incidents ont pris une telle ampleur que certains supporters de l’OM, dont certains accompagnés d’enfants en bas âge, ont été contraints de trouver refuge… sur la pelouse. Résultat, le match a été interrompu 30 minutes avant de reprendre sous haute surveillance policière. Quelques heures après les faits, le club normand a réagi et a promis de retrouver les fauteurs de trouble dans un communiqué officiel publié ce dimanche.

« Suite aux incidents survenus pendant la seconde période du match HAC - OM dans les tribunes du Stade Océane, le club tient à fermement condamner les comportements violents et totalement disproportionnés. Le HAC étudie depuis hier soir les différents moyens en sa possession pour établir les responsabilités individuelles et collectives qui ont généré ces troubles manifestes. Le HAC a une pensée pour les spectateurs victimes ou témoins de ces débordements et tient à les assurer que tout sera mis en œuvre pour que de tels incidents ne se reproduisent plus à l'avenir. Le Stade Océane est et doit rester un lieu de fête dans lequel les amoureux du HAC et du football, toutes générations confondues, peuvent vivre des moments de passion positive » a publié sur son site officiel le club du Havre, 16e de Ligue 1 à une journée de la fin du championnat et qui se désole surtout de l’image donnée samedi face à l’OM dans un match très médiatisé.