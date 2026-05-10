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Le Havre-OM : Les compos probables

Ligue 110 mai , 7:00
parCorentin Facy
3
33e journée de Ligue 1
Le Havre : Diaw – Sanganté, Seko, G. Lloris – Nego, R. Ndiaye, Gourna-Douath, Zouaoui – Boufal – Samatta, I. Soumaré
OM : Rulli – Pavard, Balerdi, Medina, Emerson – Hojbjerg, Vermeeren - Greenwood, Timber, Paixao - Gouiri

Ligue 1

10 mai 2026 à 21:00
Le Havre
21:00
Olympique Marseille
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5 ME pour Yaremchuk, l'OL fixe une condition

Dans le sondage y a le oui qui l emporte sérieux ? Vous êtes sérieux ? notre cellule de recrutement peut trouver mieux

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D’accord avec toi! Ou dirons nous une option en attaque qui pourrait débloquer par sa taille des situations sur des équipes qui jouent défensif!

Accord total, Grégory Lorenzi arrive à l'OM

Je comprends pas ... Pourquoi s'obstiner a EVITER des anciens joueurs qui connaissent mieux que tout le monde l'environnement du club. OU EST STEVE MANDANDA ? par exemple...

Le Havre-OM : Les compos probables

L'OM fausse le championnat et va permettre au Havrede se maintenir. nicois et auxerrois, faut pas laisser passer ca.

OM : Benatia fait une offre à McCourt pour rester

La nouvelle génération Marocaine est totalement différente, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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