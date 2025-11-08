Ligue 1 logo

Le Havre - Nantes : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Ligue 108 nov. , 18:04
parEric Bethsy
Le Havre : Diaw - Nego, Sangante, Lloris, Zouaoui - Seko, Touré, Ndiaye, Kechta - Soumaré, Mambimbi.
Nantes : Carlgren - Amian, Awaziem, Tati, Leroux - Mwanga, Kwon, Tabibou - Guirassy, El Arabi, Abline.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Rennes
181246219172
9
Nice
171152416160
10
Toulouse
151143417152
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

