Le général Lacazette vient sauver l'OL à Lille !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 27e journée

Stade Pierre-Mauroy

LOSC-OL 3-3

Buts : David (46e, 61e sur pen., 79e sur pen.) pour Lille ; Barcola (64e), Lacazette (83e, 88e) pour l’OL

Dans une seconde période de folie, l'OL a remonté deux buts pour arracher le nul 3-3. Après le festival de David, auteur d'un triplé, Lacazette lui a rendu la pareille avec un doublé salvateur pour son retour aux affaires.

Avec six points de retard sur son hôte lillois, l'OL jouait sa dernière carte dans la course à l'Europe via le championnat. Mais, on était loin de la grande révolte lyonnaise en première période. Les débats étaient peu animés avec une domination stérile des Nordistes face aux timides réactions rhodaniennes. Toutefois, c'était bien l'OL qui se procurait la meilleure occasion du premier acte. Barcola chipait le ballon à Gudmundsson, il arrivait devant Chevalier avant de buter sur le portier lillois. Son crochet était contré puis sa frappe repoussée (12e). Les Dogues réagissaient via Gomes et Weah mais à chaque fois Riou était sur la trajectoire.

⚽ BUUUUUUUUUTT DE LACAZETTE POUR LE DOUBLÉ !!! 🦁



LILLE 3-3 LYON pic.twitter.com/T6MDQRX35t — Actu Foot (@ActuFoot_) March 10, 2023

Dès le retour des vestiaires, le match s'emballait enfin. Lille transperçait la défense lyonnaise en profondeur et David concluait de près, quelques secondes après la reprise. Les affaires lyonnaises ne s'arrangeaient par la suite. Sur un contre, Cherki poussait Gudmundsson dans la surface. David transformait la sentence, pas la dernière de la soirée. Dans la foulée, Barcola ajustait Riou d'une belle reprise pour relancer l'OL avant l'entrée de Lacazette. L'attaquant était d'abord malheureux puisqu'il contrait le ballon de la main, en tant que membre du mur sur coup-franc. David s'offrait un triplé pour son second penalty. L'OL était hors-course ? Non, son attaquant vedette surgissait. Lacazette reprenait de la tête un beau centre de Barcola puis nettoyait la lucarne de Chevalier dans une fin de match folle. Le LOSC croyait arracher un troisième pénalty mais la VAR intervenait pour sauver l'OL d'une défaite. 3-3, un match fou mais des regrets pour les deux équipes surtout les Lillois, 6e, qui ratent leur entrée dans le top 5. L'OL remonte au 8e rang.