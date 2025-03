Le Classique approche, Paris et Marseille font leur cinéma

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Dans le cadre d’une collaboration entre le diffuseur DAZN et l’entreprise cinématographique Pathé, la prochaine confrontation entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille fera l’objet d’une diffusion inédite. La rencontre prévue le dimanche 16 mars sera retransmise dans six cinémas français avec la technologie IMAX.

Parce qu’un Classique n’est jamais un match comme les autres, la confrontation à venir entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille va bénéficier d’un traitement spécial. Sans parler de la couverture médiatique systématiquement approfondie pour cette affiche, le choc de la 26e journée de Ligue 1 sera également diffusé sur grand écran. Ce n’est pas vraiment une nouveauté puisque le phénomène se développe depuis quelques années. Plutôt que de regarder un match à la télévision, au stade ou dans un bar, de plus en plus de supporters tentent l’expérience du cinéma.

L'atmosphère du stade recréée

Mais à l’occasion du Classique prévu le dimanche 16 mars au Parc des Princes, la rencontre sera proposée en salle en qualité IMAX. Cette technologie offre une image plus nette et surtout une expérience immersive capable de recréer l’atmosphère du stade. Bien sûr, la diffusion sur grand écran se fait avec l’autorisation du diffuseur DAZN qui collabore avec la société cinématographique Pathé. Six cinémas seront ainsi concernés par cette initiative, cinq en région parisienne et un dans les Bouches-du-Rhône, précise le quotidien La Provence.

🔵⚪La rencontre sera diffusée dans 6 cinémas en France 👉 https://t.co/Le67PXbLaa pic.twitter.com/B2rxzY91j2 — La Provence OM (@OMLaProvence) March 7, 2025

A noter que les places sont déjà mises en vente sur le site de Pathé. Pour assister au match dans ces conditions spéciales, le billet coûte un peu plus cher que pour un simple film puisqu’il faudra débourser 20 euros par personne. Etant donné l’engouement autour des confrontations entre les deux rivaux, nul doute que les six salles choisies afficheront complet. D’autant que cette saison, l’affiche pourrait opposer le leader de Ligue 1 à son dauphin en net progrès depuis la correction subie (0-3) à l’aller au Vélodrome.