Le chant sur Sala a choqué, les ultras niçois répondent

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Quatre jours après la finale de Coupe de France perdue contre Nantes (1-0), des supporters de l’OGC Nice se sont moqués de la mort de l’ancien Canari Emiliano Sala. Comme beaucoup d’acteurs du football français, le Marseillais Valentin Rongier a condamné l’attitude de ces Ultras, lesquels ont répondu via un communiqué.

Le succès renversant de l’OGC Nice contre l’AS Saint-Etienne (4-2) passerait presque inaperçu. Et pour cause, des supporters du Gym ont créé une polémique pendant la rencontre. Encore maqués par la défaite en finale de Coupe de France face à Nantes, des Ultras se sont moqués des circonstances du décès de l’ancien Canari Emiliano Sala. « C’est un Argentin qui ne nage pas bien… Emiliano sous l’eau… », a-t-on entendu dans les tribunes de l’Allianz Riviera mercredi. En tant qu'ex-coéquipier du défunt, le Marseillais Valentin Rongier s’est dit choqué.

Le dégoût de Rongier

« Forcément, comme tout le monde, j'ai été écœuré quand j'ai vu ça. C'est vraiment de la bêtise humaine, c'est gratuit, et ce n'est même pas drôle, a réagi le milieu de l’Olympique de Marseille. Ils voulaient faire les intéressants avec ce chant-là, mais s'en prendre à la mémoire de quelqu'un qui est parti, en plus dans un tel drame... J'étais vraiment dégoûté de voir que des imbéciles peuvent chanter cela. Cela ternit l'image du club niçois, de tous les supporters en France, ça m'a beaucoup touché. » Le chant a suscité beaucoup d’autres réactions, dont celles de l’OGC Nice et de son entraîneur Christophe Galtier, à qui les Ultras Populaire Sud ont répondu.

[INFO] Voici le communiqué des Ultras Populaire Sud de Nice suite au chant des "supporters" niçois sur la disparition d'Emiliano Sala. 🤬🔰



Repose en paix Emi'. 🇦🇷🙏🏻#FCNantes #Ligue1UberEats #Sala pic.twitter.com/Te4XcjmPGO — Nantes Inside (@InsideNantes) May 12, 2022

« Voilà qu'après une erreur, puisse-t-elle paraître énorme ou non selon les pensées de chacun, tout est remis en question : sortie médiatique de notre entraîneur et communication à la hâte du club avec des mots acerbes pour jeter le discrédit sur tout un groupe. Si nous comprenons évidemment l'émoi que peuvent susciter les paroles de ce chant, le second degré est partie intégrante de la culture Ultra (...) M. Galtier parle de la tribune comme du reflet d'une société de merde, ce serait bien qu'il regarde autour de lui avant de parler de notre tribune », a notamment lâché le groupe de supporters, surpris par l’ampleur de la polémique.