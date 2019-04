LdC : La LFP prépare la riposte contre le projet de nouvelle ligue

Dans : Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, OL, PSG.

Si Jean-Michel Aulas affirme que le projet mené par les géants européens de réformer la Ligue des champions sera positif pour le football français, il semble que le patron de l'OL ne soit pas sur la même longueur d'onde que la plupart de ses confrères. En effet, ce mercredi, la Ligue de Football Professionnel a très fermement fait savoir qu'elle allait organiser la riposte à cette éventuelle future compétition européenne beaucoup plus sélective et qui ressemble à un pas gigantesque vers une ligue fermée.

« Réuni ce 10 avril, le Conseil d’Administration de la LFP a évoqué le projet de réforme de l’UEFA Champions League. Le Conseil d’Administration de la LFP a exprimé sa plus vive inquiétude sur ce projet qui menace l’équilibre compétitif et économique des championnats nationaux. A la suite de ces échanges, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé de convoquer dans les prochaines semaines une Assemblée Générale exceptionnelle de la LFP pour établir une position officielle des clubs et des acteurs du football professionnel français sur ce projet de réforme », a précisé la Ligue de Football Professionnel.