L'arbitre de OM-PSG est connu, ça va chauffer

En marge de la réception du Paris Saint-Germain par l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome, la LFP a révélé le nom de l'arbitre qui tiendra le sifflet pour le premier Classique de la saison.

La dernière saison de l' Olympique de Marseille a été marquée par un très gros écart de conduite de Pablo Longoria, lequel avait crié au complot et hurlé contre une soi-disant corruption du corps arbitral français après une défaite à Auxerre. Cette saison encore, les désignations des arbitres en marge des prochains matchs de Ligue 1 sont soigneusement scrutées par les supporters marseillais. Et pour le Classique en approche, il n'y a aucune exception.

Ligue 1 21 septembre 2025 à 20:45 Olympique Marseille 20:45 Paris Saint Germain

La LFP a révélé ce mardi le nom de l'arbitre qui officiera pour la rencontre entre l'OM et le PSG prévue ce dimanche 21 septembre. Pour l'occasion, c'est Jérôme Brisard qui sera chargé de maintenir l'ordre sur la pelouse du Stade Vélodrome. Un choix qui a de quoi faire parler : il était au sifflet de la rencontre entre les deux équipes au Parc des Princes, en septembre 2020, remporté par l'OM. Lors de cette soirée, Brisard avait distribué un total de 17 cartons, 12 jaunes et 5 rouges, établissant alors un record en Ligue 1.

Temporairement relégué en Ligue 2 à la suite de cette rencontre, Jérôme Brisard a ensuite retrouvé l'élite du football français. Aura-t-il les épaules pour arbitrer une telle rencontre ? Quoi qu'il en soit, le premier Classique de la saison s'annonce d'ores et déjà chaud bouillant, alors que les deux pensionnaires de Ligue 1 ont d'abord un rendez-vous en Ligue des champions à tenir en ce milieu de semaine.