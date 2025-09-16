ICONSPORT_258067_0407
Jérôme Brisard

L'arbitre de OM-PSG est connu, ça va chauffer

Ligue 116 sept. , 17:40
parQuentin Mallet
En marge de la réception du Paris Saint-Germain par l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome, la LFP a révélé le nom de l'arbitre qui tiendra le sifflet pour le premier Classique de la saison.
La dernière saison de l'Olympique de Marseille a été marquée par un très gros écart de conduite de Pablo Longoria, lequel avait crié au complot et hurlé contre une soi-disant corruption du corps arbitral français après une défaite à Auxerre. Cette saison encore, les désignations des arbitres en marge des prochains matchs de Ligue 1 sont soigneusement scrutées par les supporters marseillais. Et pour le Classique en approche, il n'y a aucune exception.

Ligue 1

21 septembre 2025 à 20:45
Olympique Marseille
20:45
Paris Saint Germain
La LFP a révélé ce mardi le nom de l'arbitre qui officiera pour la rencontre entre l'OM et le PSG prévue ce dimanche 21 septembre. Pour l'occasion, c'est Jérôme Brisard qui sera chargé de maintenir l'ordre sur la pelouse du Stade Vélodrome. Un choix qui a de quoi faire parler : il était au sifflet de la rencontre entre les deux équipes au Parc des Princes, en septembre 2020, remporté par l'OM. Lors de cette soirée, Brisard avait distribué un total de 17 cartons, 12 jaunes et 5 rouges, établissant alors un record en Ligue 1.
Temporairement relégué en Ligue 2 à la suite de cette rencontre, Jérôme Brisard a ensuite retrouvé l'élite du football français. Aura-t-il les épaules pour arbitrer une telle rencontre ? Quoi qu'il en soit, le premier Classique de la saison s'annonce d'ores et déjà chaud bouillant, alors que les deux pensionnaires de Ligue 1 ont d'abord un rendez-vous en Ligue des champions à tenir en ce milieu de semaine.
Articles Recommandés
ICONSPORT_260700_0897
Ligue des Champions

Bilbao - Arsenal : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

canal laure boulleau victime des rinagrds iconsport 258823 0304 392191
OM

LdC : L'OM en prime time, Canal+ sort le champagne

ICONSPORT_186591_0112 (1)
OL

Ce gros bug du mercato va tuer l'OL

ICONSPORT_270673_0306
OL

Après Rennes-OL, le match maudit fait une nouvelle victime

Fil Info

17:37
Bilbao - Arsenal : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
17:20
LdC : L'OM en prime time, Canal+ sort le champagne
17:00
Ce gros bug du mercato va tuer l'OL
16:45
Après Rennes-OL, le match maudit fait une nouvelle victime
16:30
Erling Haaland à Barcelone, c'est parti !
16:00
Real-OM : Greenwood mange un énorme coup de pression
15:30
Nantes : Luis Castro fait une découverte terrifiante
15:00
« Je me suis bagarré à tous les entrainements », un joueur du PSG passe aux aveux
14:40
Ligue Europa : Ce match de l’OL interdit en France

Derniers commentaires

OL : Stéphanie Frappart veut du mal à Lyon, il accuse

"J'’estime qu’un arbitre a le droit de se tromper en temps réel." Dixit celui qui certainement se plaignait que des injustices soient sifflées en trombe. La Var a fait son taf excepté sur le geste du Rennais mais encore une fois si l'arbitre juge qu'il n'a pas besoin de voir le ralenti c'est son droit. Le Var est un outi, l'arbitre décide de l'utiliser ou pas. C'est facile à comprendre .

L'OL sur un fil, attention danger !

Ils ont la réussite mais en effet le banc devrait manquer

Après Rennes-OL, le match maudit fait une nouvelle victime

putain, on vous l'a dit sur l'egalisation de Rennes, il n'y a pas HJ et il n'y a pas de faute sur le gardien, il n'est meme pas mort.

OM : « C’est vital », Benatia révèle l’objectif fixé par McCourt

Bein si quand meme... Etre dans les 24 doit être un objectif atteignable!

A Madrid, l’OM n’existe pas

Admettons qu'il n'y a que 10% de chance d'une victoire (le 0% n'existe pas), vous n'êtes pas obligé t'attendre le 10ème match pour la faire cette victoire, ça peut-être le 5ème match ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading