Labrune comme patron, il refuse le poste à la LFP

Par Eric Bethsy

A la recherche d’un nouveau directeur général pour sa filiale commerciale, la Ligue de Football Professionnel, poussée par son partenaire CVC Capital Partners, espère nommer Nicolas de Tavernost. L’instance avait précédemment étudié un autre profil qui ne souhaitait pas travailler sous les ordres de Vincent Labrune.

La Ligue de Football Professionnel a peut-être enfin trouvé la perle rare. Depuis février dernier, en raison du départ de Benjamin Morel moins d’un an après sa nomination en mars 2023, l’instance cherche un nouveau directeur général pour sa filiale commerciale LFP Media, un secteur responsable des droits TV. Autant dire que la décision ne sera pas prise à la légère étant donné le contexte. L’ancien patron de M6 Nicolas de Tavernost peut donc se sentir honoré, lui qui a été sollicité pour occuper ces fonctions et pour mettre un terme à la crise que traverse le football français.

« C’est une mission impossible, mais s’il y en a un qui peut la réussir c’est lui, a réagi un spécialiste du secteur contacté par Le Parisien. Il connaît comme personne l’économie des médias, Maxime Saada (le PDG de Canal +) le respecte et il connaît aussi la vie d’un club puisque M6 a été propriétaire pendant près de 20 ans des Girondins de Bordeaux. » A noter que Nicolas de Tavernost, qui n’est plus aux commandes de la chaîne depuis avril 2024, n’est pas libre puisqu’il occupe le poste de vice-président chez CMA Médias, la branche médias de l’armateur CMA CGM.

Avec Labrune, c'est non

C’est peut-être la raison pour laquelle la Ligue de Football Professionnel s’était d’abord orientée vers un autre profil. Toujours d’après le quotidien francilien, l’instance avait envisagé la nomination de Stéphane Richard. Mais l’ancien directeur général d’Orange avait accepté de venir à condition de ne pas se retrouver sous les ordres de Vincent Labrune. On comprend que le candidat n’était pas le plus grand fan du président de la Ligue. La piste a finalement été écartée et celle menant à Nicolas de Tavernost semble privilégiée grâce à l’intervention de CVC Capital Partners, détenteur de 13,04% des revenus de LFP Media.