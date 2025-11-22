Strasbourg était l’un des clubs appréciés des observateurs en France il y a encore quelques années. Cela a bien changé, principalement en raison de son modèle de multipropriété, critiqué ce samedi à Lens.

C’est un choc pour le haut du tableau qui se déroulait ce samedi à Bollaert entre le RC Lens et Strasbourg. Les Sang et Or, troisièmes au coup d’envoi de ce match, accueillaient des Alsaciens qui occupaient quant à eux la quatrième place. Un match à fort enjeu, très disputé sur le terrain… mais aussi en tribunes. Si le RC Strasbourg était il y a encore quelques années l’un des clubs fortement appréciés par les amoureux de football en France, cela a un peu évolué ces derniers temps. En cause, le modèle de multipropriété dans lequel le Racing est tombé. Propriété de BlueCo, qui détient aussi Chelsea en Angleterre, Strasbourg ne jouit plus de la même cote d’amour qu’auparavant, y compris chez ses propres supporters.

A Bollaert ce samedi, ce sont les Ultras du RC Lens qui ont critiqué le business modèle du club alsacien. « Un seul amour : BlueCo, faites un choix : la polygamie est interdite » pouvait-on notamment lire dans les tribunes de Bollaert ce samedi à l’occasion du match entre Lens et Strasbourg. Une banderole à la fois amusante mais aussi très parlante, qui va sans doute trouver un écho chez les supporters alsaciens. On se souvient notamment qu’il y a quelques semaines, les Ultras du RC Strasbourg avaient fait part de leur désamour envers la politique du club, principalement en raison du transfert d’Emanuel Emegha. Capitaine de Strasbourg, l’international néerlandais s’est déjà engagé en faveur de Chelsea dans l’optique de la saison prochaine. Une annonce très prématurée qui n’avait pas du tout plu aux supporters alsaciens. Une position que l’on peut aisément comprendre du côté des fans du RC Lens.