« La polygamie est interdite » : Lens provoque Strasbourg

Ligue 122 nov. , 18:30
parCorentin Facy
1
Strasbourg était l’un des clubs appréciés des observateurs en France il y a encore quelques années. Cela a bien changé, principalement en raison de son modèle de multipropriété, critiqué ce samedi à Lens.
C’est un choc pour le haut du tableau qui se déroulait ce samedi à Bollaert entre le RC Lens et Strasbourg. Les Sang et Or, troisièmes au coup d’envoi de ce match, accueillaient des Alsaciens qui occupaient quant à eux la quatrième place. Un match à fort enjeu, très disputé sur le terrain… mais aussi en tribunes. Si le RC Strasbourg était il y a encore quelques années l’un des clubs fortement appréciés par les amoureux de football en France, cela a un peu évolué ces derniers temps. En cause, le modèle de multipropriété dans lequel le Racing est tombé. Propriété de BlueCo, qui détient aussi Chelsea en Angleterre, Strasbourg ne jouit plus de la même cote d’amour qu’auparavant, y compris chez ses propres supporters.
A Bollaert ce samedi, ce sont les Ultras du RC Lens qui ont critiqué le business modèle du club alsacien. « Un seul amour : BlueCo, faites un choix : la polygamie est interdite » pouvait-on notamment lire dans les tribunes de Bollaert ce samedi à l’occasion du match entre Lens et Strasbourg. Une banderole à la fois amusante mais aussi très parlante, qui va sans doute trouver un écho chez les supporters alsaciens. On se souvient notamment qu’il y a quelques semaines, les Ultras du RC Strasbourg avaient fait part de leur désamour envers la politique du club, principalement en raison du transfert d’Emanuel Emegha. Capitaine de Strasbourg, l’international néerlandais s’est déjà engagé en faveur de Chelsea dans l’optique de la saison prochaine. Une annonce très prématurée qui n’avait pas du tout plu aux supporters alsaciens. Une position que l’on peut aisément comprendre du côté des fans du RC Lens.

Ligue 1

22 novembre 2025 à 17:00
Lens
Ganiou69'
1
0
Match terminé
Strasbourg
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
S. Amo-Ameyaw
StrasbourgStrasbourg
SORT
G. Doué
StrasbourgStrasbourg
Carton jaune
90
F. Sotoca
LensLens
Carton rouge
90
M. Guilavogui
LensLens
Carton jaune
90
E. Esseh Emegha
StrasbourgStrasbourg
Voir Les Détails Complets Du Match
1
Derniers commentaires

« La polygamie est interdite » : Lens provoque Strasbourg

Lens déteste la polygamie de Strasbourg soit . Mais est ce que les lensois connaissent les propriétaires de leur club . Trois personnages , donc c'est un ménage à 3 ,une personne de plus pour faire une polygamie . Ils sont mignons nos ch'tis

TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?

Surtout innover un peu permettre a ceux qui n'ont pas trop les moyens de voir leur équipe Abonnement foot à 5 euros et les matchs à la carte à 1 euros celui qui veut voir son club le peut. Perso je regarde tous les matchs de mon club plus 3 ou 4 matchs par semaine (ligue 1 et coupe d'Europe) ça fait environ 15 matchs par mois Donc 20 euros pour moi

Carine Galli, un gros malaise sur RMC

Pauvre petite écervelée. Alors si tu crois ce que tu écris ,rembourse tes heures supplémentaires que tu as perçu au delà des 35 h à ton employeur. Déjà pour le foot tu étais limite ,mais dans les problèmes de société tu es ignares. Ceccaldi a bien fait de partir loin vu tes manques de réflexion et surtout tes incompétences flagrantes de la vie .

Le groupe décimé de l'OL contre Auxerre

Mais vous avez tollisso . Il s'est entraîné toute la semaine à tomber par terre au moindre contact ( version contre Brest ) . Avec un tel énergumène en fin de carrière , blessé la plupart du temps, vous n'irez pas loin . Même s'il marque encore quelques buts. Il est le résumé de la HONTE du football

Le Real s’acharne et offre 150 millions d’euros au PSG

Il peut doubler la mise et khaleifi n'acceptera pas . Le président du Real s'est brûlé les ailes économiquement au Qatar (en tant qu'entrepreneur de société de bâtiment à cause de l'affaire Mbappé) et au niveau du PSG aucune transaction n'est possible avec un tel lâche

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Strasbourg
221371524177
5
Rennes
211356223185
6
LOSC Lille
201262423158
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14133551320-7
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

