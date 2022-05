La Ligue 2 attend Bordeaux, Lens renversant

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Clermont Foot - Montpellier : 2-1

Stade de Reims - RC Lens : 1-2

SCO Angers - Girondins de Bordeaux : 4-1

Multiplex riche en émotions ce dimanche après-midi en Ligue 1. En cette fin de saison, les enjeux sont importants, que ce soit en haut ou en bas de tableau. Concernant la lutte pour le maintien, les Girondins de Bordeaux ont très certainement scellé leur sort à Angers. Les hommes de David Guion se sont en effet inclinés sur le score de 4 buts à 1 dans le Maine-et-Loire. Dès la cinquième minute de jeu, la pire défense de Ligue 1 encaissait déjà un but de Mohamed-Ali Cho. Une demi-heure plus tard, c'est Batista Mendy qui venait crucifier Benoît Costil. Malgré la réduction du score de Sekou Mara en seconde période, Stéphane Bahoken fera de nouveau le break quelques instants plus tard avant que Pereira Lage vienne un peu plus corser l'addition. Un revers qui condamne sûrement les Girondins de Bordeaux à la Ligue 2. A deux journées de la fin du championnat, le club au scapulaire compte quatre points de retard sur le barragiste, l'AS Saint-Etienne, qui compte un match en moins. En cas de succès des Verts face à Nice mercredi, Bordeaux serait officiellement relégué, une première depuis 1960 ! Dans le cas contraire, il restera un mince espoir de terminer barragiste. Il faudra gagner contre Lorient et Brest lors des deux dernières journées à disputer et compter sur deux faux pas de l'ASSE.

Dans les autres rencontres, le RC Lens se déplaçait sur la pelouse du Stade de Reims. Les Sang et Or auront dû s'employer pour s'imposer face à des Champenois libérés et qui n'ont plus rien à jouer. Les Lensois, grâce à un but dans le temps additionnel de Seko Fofana, gardent un espoir de finir à une place européenne. Ils pointent à 2 points de Strasbourg, 5e. Enfin, Clermont a arraché une victoire cruciale pour son maintien contre Montpellier à domicile. Les Auvergnats comptent cinq points d'avance sur Saint-Etienne (18e avec 31 points), barragiste.