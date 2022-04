La Ligue 1 sur Canal+, ça va s'arrêter brutalement

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Canal+ n'a pas obtenu en justice le droit de se débarrasser de ses deux matchs par journée de Ligue 1. Mais la chaîne cryptée va cesser de diffuser le championnat de France en 2024 et ne veut plus en entendre parler.

Le 9 novembre 1984, Canal+ diffusait pour la première fois de sa courte histoire un match de Ligue 1 en direct, il s’agissait du choc entre le FC Nantes et l’AS Monaco avec aux commentaires le duo composé de Charles Biétry et Michel Denisot. Mais 40 ans plus tard, puisque les droits TV de l’actuel contrat s’achèvent dans deux ans, il se pourrait bien que la Ligue 1 et Canal+ se séparent définitivement. Selon Daniel Riolo, entre Maxime Saada et Vincent Labrune, c’est le désamour total et tout indique la Ligue de Football Professionnel a définitivement décidé de tourner le dos à la chaîne historique de notre championnat. Sur le plan financier, la signature de l'accord avec le fonds d'investissement CVC a conforté les dirigeants du football français, et les événements du week-end dernier autour du match ASSE-OM ont confirmé l'absence de diplomatie entre les deux partenaires.

Canal+ fera ses adieux à la Ligue 1 en 2024

[Communiqué CANAL+]



Report du match ASSE OM - dimanche 15H sur CANAL+DECALE.https://t.co/B5HOctoDha — INFO ABONNE CANAL+ (@InfoAbonneCanal) April 2, 2022

Sur RMC, Daniel Riolo a dévoilé ses informations. « Canal+ et la Ligue 1 c’est terminé. Le traitement que C+ a eu de la Ligue 1 depuis le début de la saison, le choix des commentateurs sur les gros matchs, le choix de mettre les matchs sur C+ Décalé et plus en Premium, ça montre que c’est fini. Ils voulaient liquider leur lot en justice, ils n’en veulent plus et misent principalement sur le rugby et la Formule 1. En face, la LFP a tourné la page Canal+, on va aller au bout de cette relation jusqu’en 2024 et en 2023 il y aura un nouvel appel d’offres. Mais à la limite, la Ligue elle s’en fout de la relation avec Canal+ ou Beinsports, elle a fait rentrer 1,5 milliard d’euros avec CVC, donc les clubs sont contents. Outre cet argent, ils ont les 600 millions du lot actuel, donc tout va bien niveau financier. Ils vont travailler à mort sur le prochain appel d’offres, car ils ont prévu 855 millions d’euros par saison, sachant qu’Amazon donne 250-300 millions actuellement », a confié le journaliste qui sent quand même que le pari n'est pas gagné pour la LFP.