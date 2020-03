La Ligue 1 stoppée, Pierre Ménès pose la question fatidique

Dans : Ligue 1.

Dans un bref communiqué publié ce vendredi, la Ligue de Football Professionnel a annoncé la suspension jusqu’à nouvel ordre des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2.

« Suite aux annonces du Président de la République afin de répondre à la crise sanitaire liée au Covid-19, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité ce vendredi 13 mars de suspendre immédiatement les championnats de Ligue 1 Conforama et de Domino’s Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre. Comme l’a souligné hier le Président de la République, il faut placer l’intérêt collectif au-dessus de tout. L’urgence est aujourd’hui de freiner l’épidémie, de protéger les plus vulnérables, et d’éviter les déplacements » a indiqué la LFP, précisant par ailleurs que le conseil d’administration se réunira le 17 mars prochain à l’issue de la réunion programmée par l’UEFA pour décider de la suite des événements.

En attendant, le football français et européen est à l’arrêt. Ce qui pose un certain nombre de questions, comme celle de savoir quand la Ligue 1 se terminera. C’est l’interrogation principale de Pierre Ménès après cette suspension officielle des championnats professionnels et amateurs en France. « L1 et L2 à l’arrêt. Décision logique. Maintenant il faut voir quand la compétition va pouvoir reprendre et dans quelles conditions. Le report d’un an de l’Euro me semble obligatoire pour libérer des dates pour les championnats et la LDC . Mais le plus important c’est l’épidémie » a indiqué Pierre Ménès, pour qui il n’est pas impossible que le championnat se termine au-delà du 30 juin, date de fin de contrat de nombreux joueurs. « Tu peux adapter ça avec des prolongations exceptionnelles d’un mois » a proposé le journaliste. Par ailleurs, le consultant du Canal Football Club a indiqué que des discussions se tenaient actuellement dans les locaux de Canal + afin de savoir si l’émission de dimanche soir était maintenue.