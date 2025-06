La Ligue 1 refuse l'offre de Canal+

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Alors que l'avenir de la chaîne de la Ligue 1 va se jouer cette semaine, Nicolas de Tavernost a visiblement décidé de ne pas s'acharner concernant le rachat du match du dimanche soir par Canal+.

On les pensait rabibochés, mais finalement ce n'est pas au point de faire affaire. En effet, RMC confirme que si le patron de LFP Media a bien renoué le fil du dialogue avec Maxime Saadé, le boss de Canal+, l'idée de confier le match du dimanche soir à la chaîne cryptée a été définitivement abandonné. Pour Nicolas de Tavernost, les conditions financières n'étaient pas convenables, notamment parce que la chaîne du groupe Bolloré réclamait encore des conditions plus que favorables afin de la dédommager. Bien évidemment, si l'accord n'est pas intervenu pour la diffusion de la fameuse grosse affiche du dimanche, cela n'empêchera pas Canal+ de commercialiser la chaîne de la Ligue 1, mais comme n'importe quel autre diffuseur potentiel (Free, SFR, Bouygues, Amazon...). Une chaîne dont on sait également qu'elle ne diffusera pas l'intégralité des matches de Ligue 1.

La chaîne de la Ligue 1 n'aura pas 100% de la Ligue 1

En effet, afin de s'assurer un petit pécule annuel, le contrat d'un match par journée de championnat signé l'an dernier avec Beinsports va être conservé. Il va permettre à la LFP de toucher près de 100 millions d'euros par saison, de quoi laisser un peu de temps à la chaîne de la Ligue 1 pour faire entrer de l'argent dans les caisses. Une chaîne qui, toujours selon RMC, sera dirigée par Jérôme Cazadieu, ancien responsable de la rédaction de L'Equipe et actuellement patron de la communication et du marketing de LFP Média.

Droits TV : Canal+ fait deux offres, c’est le grand retour https://t.co/MOqrflq5xq — Foot01.com (@Foot01_com) June 12, 2025

Ce lundi, LFP Média va de plus se pencher sur la société en charge de produire les matchs et les programmes de la future chaîne, il s'agit de 21 Production, filiale du groupe L’Equipe et de Mediawan, géant français de l'audiovisuel qui compte à son actif de nombreuses émissions, mais également des blockbusters. Une décision sera rapidement prise pour désigner qui produira cette chaîne, laquelle devra être mise en place sans trop traîner, les fans de football étant surtout impatients de savoir combien ils devront payer pour suivre le championnat de Ligue 1.