La Ligue 1 invisible à la télé, la LFP rassure tout le monde

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le contentieux entre la Ligue de Football Professionnel et DAZN n'est toujours pas réglé, mais les fans de Ligue 1 peuvent se rassurer, le championnat de France ne va pas disparaître des écrans.

La LFP n'a pas trouvé d'accord avec DAZN pour un divorce à l'amiable, et le diffuseur de la Ligue 1 réclame toujours 573 millions d'euros à la Ligue. Cependant, il paraît désormais peu probable que DAZN soit toujours là la saison prochaine, ce qui oblige Vincent Labrune à revoir une énième fois son organisation. Même si la venue de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Média peut relancer le dialogue avec Canal+, il est d'ores et déjà acquis que C+ n'achètera pas directement les droits de la Ligue 1, préférant se contenter de proposer une éventuelle chaîne 100% dans ses bouquets. Mais, du côté de la Ligue de Football Professionnel, on est très clair, quoi qu'il arrive, y compris le pire, le championnat de France 2025-2026 sera diffusé et on l'a fait savoir sur France Info

La LFP n'a aucune crainte pour la Ligue 1

Le patron de Canal+ ouvre la porte à la Ligue 1 https://t.co/vxXanT0b9O — Foot01.com (@Foot01_com) April 19, 2025

En réponse à la ministre des Sports, qui avait craint un éventuel écran noir pour les matchs de la Ligue 1, la LFP a tenu à tordre le cou à cette possibilité inquiétante. « Il n'existe aucune possibilité d'écran noir. La LFP maîtrise et contrôle tout le processus de production de ses matchs, sait produire et rapatrier les images des rencontres. La LFP dispose d'une régie de diffusion et est donc en capacité à n'importe quel moment de retransmettre les images et le son des matchs à n'importe quel distributeur », a d'ores et déjà prévenu un porte-parole de la Ligue de Football Professionnel.

De quoi donner encore plus de poids à l'hypothèse qui semble désormais l'emporter, à savoir que ce sont les clubs de Ligue 1 qui vont désormais prendre en charge la production et la diffusion des matchs du championnat. La fin d'une époque, même si la LFP prend forcément un risque financier puisque cette fois ce seront les abonnés qui paieront les droits TV de la Ligue 1 et que personne ne fera d'avance aux 18 clubs comme cela a été le cas avec Canal+, Amazon ou bien encore DAZN.