La Ligue 1 fait le buzz, la Premier League jalouse !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Depuis la saison dernière, Amazon Prime Vidéo expérimente le micro pour les arbitres de Ligue 1. Une initiative qui donne de beaux reportages en après-match. De quoi rendre jaloux les suiveurs de la Premier League, lesquels demandent pareil pour leur championnat.

La Ligue des talents va t-elle devenir la Ligue de l'innovation ? Depuis l'arrivée d'Amazon Prime Vidéo comme diffuseur de la Ligue 1, les arbitres sont aussi devenus des acteurs à part entière. A plusieurs reprises depuis la saison dernière, la chaîne équipe les officiels d'un micro pour capter leurs conversations avec les joueurs du championnat. Après le match, Prime Vidéo propose un reportage sur les meilleurs moments de ces échanges pour mieux comprendre le travail des arbitres français. Une expérience qui ressemble à un vrai succès, en témoigne le fait que BeIN Sports a imité cette démarche. C'était le week-end dernier, en Ligue 2, lors du choc Metz-Bordeaux avec Gael Angoula au sifflet.

Les Anglais rêvent du micro arbitral en Premier League

Un succès franco-français qui fait aussi rêver outre-manche. Si les instances de la Premier League ou les diffuseurs n'ont pas encore évoqué le sujet, les téléspectateurs britanniques sont conquis par l'idée française. Cela est particulièrement visible sur les réseaux sociaux où l'on a pu voir fleurir de nombreux messages dans ce sens sous le compte anglais de Prime Vidéo.

This is brilliant to see. I’ve seen a few exchanges like this from various leagues. Not a hope of the @premierleague allowing it to be broadcast though, they’d be shown up with the standard we have in this league. — Mark (@ltsMark) April 18, 2023

And yet the premier league won’t mic up our refs or let them speak after games. How refreshing would it be if we did?! — Aide Dews (@AidyDews) April 18, 2023

« C'est génial à voir. J'ai vu quelques échanges comme celui-ci dans différentes ligues. Pas d’espoir que la Premier League permette sa diffusion cependant, ils seraient montrés au niveau que nous avons dans cette ligue », « Et encore une fois, la Premier League n'écoute pas nos arbitres et ne les laisse pas parler après les matchs. Comment cela serait rafraîchissant si nous le faisions ? ! », « Ça, c'est exactement ce que la Premier League a besoin. Equipez les officiels de micros la FA et arrêtez le secret. Cricket + Rugby le font. Pourquoi le football ne peut-il pas ? Surtout on devrait laisser parler lors des décisions du VAR », peut-on lire notamment. Un élément nouveau qui permettrait surtout de comprendre les décisions bizarres prises par les arbitres anglais depuis des années, ces derniers étant parfois plus contestés et contestables que leurs homologues français.