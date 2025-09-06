La Ligue 1 esclave d'Al-Khelaifi, c'est la guerre

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les propriétaires de l'OM et de Lens ont décidé de monter au créneau contre la direction de la Ligue de Football Professionnel. Si Vincent Labrune est visé, c'est Nasser Al-Khelaifi qui serait dans le collimateur.

Depuis 24 heures, et un entretien accordé au Figaro par Frank McCourt et Joseph Oughourlian, on sent le vent de la révolte qui souffle du côté de la Ligue de Football Professionnel où le lancement réussi de la chaîne Ligue 1+ avait ramené un peu de sérénité. Dans le collimateur du patron de l'OM et de celui de Lens, mais également d'autres dirigeants de L1 et L2 qui ont validé cette interview, la gestion de Vincent Labrune, réélu l'an dernier notamment avec le soutien de Pablo Longoria. Mais si Frank McCourt a décidé de taper du poing sur la table, c'est que l'homme d'affaires américain estime que derrière Vincent Labrune, dont il a longtemps été proche, c'est surtout l'ombre de Nasser Al-Khelaifi qui est devenue beaucoup trop énorme.

Al-Khelaifi patron de la Ligue 1, ils n'en peuvent plus

Spécialiste du dossier, Etienne Moatti estime que les frondeurs, emmenés par l'OM et Lens, veulent débarquer Vincent Labrune et ramener le président qatari du Paris Saint-Germain à sa juste place. Un récent événement a provoqué le réveil de l'opposition. « Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, considéré comme le vrai patron de la Ligue. Une bonne partie des pensionnaires de L1 et de L2 ne digèrent pas la désignation de Victoriano Melero, directeur général du PSG, comme président de Foot Unis, le syndicat des clubs, à la place de Laurent Nicollin (Montpellier). Alors qu'Olivier Létang, patron du LOSC, était pressenti initialement, ce dernier s'est finalement ravisé et Melero a été élu. Cette nomination pose plusieurs problèmes : le fait de confier à un directeur général et non à un président de L1 la présidence du syndicat, qui plus est si celui-ci est un salarié du PSG, à qui l'on reproche de faire la pluie et le beau temps sur le foot français depuis plusieurs mois », explique notre confrère.

L'ancien patron de l'OM en tête de liste ?

Mercredi prochain, une assemblée générale de la LFP est prévue de longue date avec notamment l'élection de trois nouveaux membres. Parmi eux, Jean-Michel Roussier, actuel patron du Havre, et ancien président de l'OM et de Mediapro, qui est chuchoté comme le possible successeur de Vincent Labrune à la tête de la Ligue 1.