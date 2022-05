La Ligue 1 à 19 ou 18 dès cette année, il tire le signal d'alarme

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans un an, le Championnat de Ligue 1 va passer de 20 à 18 clubs. Mais les rumeurs évoquent des remous à venir pour certaines équipes et une possible réduction des effectifs dès cette saison.

Les 20 clubs qui devraient débuter la saison 2022-2023 de Ligue 1 le savent, à la fin du Championnat les quatre derniers rejoindront la Ligue 2 et évidemment cela doit susciter quelques angoisses. Mais ces mêmes clubs ont validé le resserrement de l’élite, prix à payer selon les responsables du football français pour ramener la L1 dans des eaux plus calmes et permettre à la France de briller en Europe. Cependant, même si la Ligue de Football Professionnel a fait une belle opération en bouclant le deal avec CVC Capital Partner, certains clubs arrivent en fin de saison avec des finances exsangues, et le passage devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion n’est pas vu comme une simple formalité sans risque. Au point même qu’un ou deux clubs risquent gros face au gendarme financier du football, lequel sait pourtant se montrer tolérant parfois. Ce samedi, et à quelques heures de la 38e et dernière journée de Ligue 1, le signal d’alarme est tiré.

La DNCG risque de changer le calendrier de la Ligue 1

Ça commence à tanguer… probabilité de voir une @Ligue1UberEats à 19 voir 18 la saison prochaine est réelle… le passage devant le gendarme financier est redouté par certains clubs !!



PS: pas de repêchage, si rétrogradation. #Ligue1 #DNCG — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 21, 2022

Mohamed Toubache-Ter, qui a souvent de bonnes infos, explique que la crainte est déjà grande. « Ça commence à tanguer… la probabilité de voir une Ligue 1 à 19 voire 18 la saison prochaine est réelle… le passage devant le gendarme financier est redouté par certains clubs !! (...) « Si des clubs ne répondent pas aux attentes de la DNCG… il y aura une rétrogradation & si celle-ci voit le jour, pas de repêchage. Le risque est réel mais pour le moment, prudence. Il se peut que tout se passe bien, aussi et ça serait rassurant »», explique l’ancien responsable de la communication du SCO Angers, qui prévient d’ores et déjà que si des équipes sont sanctionnées, les clubs relégués sportivement cette saison ne seront pas repêchés et que le Championnat de Ligue 1 fonctionnera avec un ou deux clubs en moins. Reste que ces dernières années, la DNCG n'a jamais envoyé un club de Ligue 1 en Ligue 2, malgré certaines situations financières catastrophiques et on voit mal pourquoi ça serait le cas cette année. A moins que l'idée de dégraisser le mammouth soit déjà dans l'air au point d'inciter les comptables en chef de la L1 à frapper dès cet été.