Ligue 1
Ligue 1

La LFP officialise le calendrier de la fin de saison

Ligue 117 avr. , 17:37
parClaude Dautel
1
Après les qualifications du PSG et de Strasbourg en Coupe d'Europe, la Ligue de Football Professionnel a définitivement remis à jour le calendrier de la fin de l'actuelle saison de Ligue 1.
« À la suite des résultats des quarts de finale de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Conference League, et conformément aux décisions prises par le Conseil d’Administration de la LFP du 26 mars dernier, la programmation de certaines rencontres de Ligue 1 est ajustée comme suit :
29e journée de Ligue
Stade Brestois 29 / RC Strasbourg Alsace
📅 Mercredi 13 mai à 19h
📺 Diffusion : Ligue 1+
RC Lens / Paris Saint‑Germain
📅 Mercredi 13 mai à 21h
📺 Diffusion : beIN SPORTS 1
33e journée de Ligue 1
La rencontre RC Lens - FC Nantes se jouera le vendredi 8 mai à 20h45.
Les huit autres rencontres se disputeront en multiplex le dimanche 10 mai à 21h.
34e journée de Ligue 1
Les neuf rencontres de la dernière journée se dérouleront en multiplex le dimanche 17 mai à 21h », précise la LFP dans un communiqué.
1
Articles Recommandés
Endrick une saison de plus à l'OL
OL

OL : Lyon « espère garder Endrick une saison de plus »

Vahid Halilhodzic
FC Nantes

Nantes : Halihodzic dézingue la gestion des Kita

Azzedine Ounahi
OM

Ounahi réserve une belle surprise à l’OM

Corentin Tolisso pensait avoir marqué contre Marseille
OL

L’OL rêve d’un point miraculeux face au PSG bis

Fil Info

17 avr. , 19:00
OL : Lyon « espère garder Endrick une saison de plus »
17 avr. , 18:30
Nantes : Halihodzic dézingue la gestion des Kita
17 avr. , 18:00
Ounahi réserve une belle surprise à l’OM
17 avr. , 17:30
L’OL rêve d’un point miraculeux face au PSG bis
17 avr. , 17:00
Les titis coûtent une fortune au PSG
17 avr. , 16:30
Caen : La mère de Kylian Mbappé vend du rêve
17 avr. , 16:10
L’OL est devenu la victime préférée du PSG
17 avr. , 15:50
Nantes : Terrible blessure pour un joueur nantais à l'entrainement
17 avr. , 15:30
Ballon d’Or : Yamal et Mbappé out, un favori se détache

Derniers commentaires

La Ligue 1 fait interdire le partage des abonnements par Spliiit

Meilleur site de partage : sharesub ! J ai canal plus la totale pour 20,85 € par mois

Le Bayern vainqueur, Opta s’acharne contre le PSG

ils ont mal fini l annee derniere car leur attaque colmplete s est retrouvée a l infirmerie un moment. l année derniere, pour moi c etait eux les favoris. avant ca

L’OL rêve d’un point miraculeux face au PSG bis

Si Parsi Parla, farci petits...

Le Bayern vainqueur, Opta s’acharne contre le PSG

Arsenal en tête des stats mais bien sûr !!!

L’OL rêve d’un point miraculeux face au PSG bis

Desurmon : Tu peux modifier ton message en cliquant sur les 3 points à droite du message, ensuite "modifier". Tu modifies et tu valides avec la flèche.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading