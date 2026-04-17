La LFP officialise le calendrier de la fin de saison

Après les qualifications du PSG et de Strasbourg en Coupe d'Europe, la Ligue de Football Professionnel a définitivement remis à jour le calendrier de la fin de l'actuelle saison de Ligue 1.

« À la suite des résultats des quarts de finale de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Conference League, et conformément aux décisions prises par le Conseil d’Administration de la LFP du 26 mars dernier, la programmation de certaines rencontres de Ligue 1 est ajustée comme suit :

29e journée de Ligue

Stade Brestois 29 / RC Strasbourg Alsace

📅 Mercredi 13 mai à 19h

📺 Diffusion : Ligue 1+

RC Lens / Paris Saint‑Germain

📅 Mercredi 13 mai à 21h

📺 Diffusion : beIN SPORTS 1

33e journée de Ligue 1

La rencontre RC Lens - FC Nantes se jouera le vendredi 8 mai à 20h45.

Les huit autres rencontres se disputeront en multiplex le dimanche 10 mai à 21h.

34e journée de Ligue 1

Les neuf rencontres de la dernière journée se dérouleront en multiplex le dimanche 17 mai à 21h », précise la LFP dans un communiqué.