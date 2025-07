La LFP choisit le producteur du film F1 pour la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le comité de supervision de la Ligue 1 a choisi Mediawan, société française qui a notamment participé à la production du film F1, avec Brad Pitt, pour éditer les programmes de la chaîne de la L1.

Ce lundi, Arnaud Rouger (DG de la LFP), Sébastien Cazali, (Directeur financier de la LFP), Philippe Diallo (pdt de la FFF) et deux représentants de CVC ont décidé de donner le feu vert à la désignation de la société Mediawan pour réaliser les programmes de la future chaîne de la Ligue 1. Nicolas de Tavernost, président de LFP Média, avait recommandé ce choix après avoir pris connaissance de l'offre de l'entreprise, qui était en concurrence avec 21 Production, qui appartient au groupe L'Equipe. Dirigé par Pierre-Antoine Capton, actionnaire du Stade Malherbe de Caen, Mediawan est devenu l'un des plus grands producteurs de la planète avec à son actif de très nombreux blockbusters en France, mais aussi sur le plan mondial avec le film F1, qui triomphe au cinéma ou récemment la série Adolescence sur Netflix.

Xavier Domergue sur la chaîne de la Ligue 1

La LFP va désormais devoir accélérer le rythme, puisqu'il reste un peu plus d'un mois avant le début de la saison de Ligue 1. On sait déjà que Xavier Domergue sera l'un des commentateurs vedettes de cette chaîne qui diffusera huit matchs par journée de Championnat. D'autres annonces devraient très rapidement arriver pour le casting de cette future chaîne dont le prix sera de 14,99 euros par mois. Un an après le fiasco du lancement de DAZN, la Ligue de Football Professionnel veut proposer un vrai beau produit aux amateurs de football afin de franchir le plus vite possible la barre d'un million d'abonnés.