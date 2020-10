La L1 est nulle, Daniel Riolo vote pour une Ligue Européenne !

Dans : Ligue 1.

Longtemps opposé à la création d'un championnat européen réservé aux grands clubs, Daniel Riolo estime que désormais la Ligue 1 n'est plus au niveau de ce que l'on attend.

Daniel Riolo n’a jamais milité pour la création d’une NBA européenne version footballistique, mais le journaliste de RMC paraît avoir évolué dans sa réflexion. Alors que la saison 2020-2021 a à peine commencé, Daniel Riolo estime que le temps est venu pour la Ligue 1 de faire sa révolution et que l’Europe connaisse un championnat digne de ce nom avec les plus grands clubs. Dans un entretien accordé à Ouest-France à l’occasion de la sortie de son livre Cher Football Français, il explique pourquoi sa réflexion a évolué sur ce sujet et surtout pourquoi il veut désormais en finir avec un championnat de Ligue 1 à l’ancienne, même s’il n’y était pas favorable avant.

« Une Ligue européenne ? J’ai longtemps combattu cette idée, car je suis très attaché à l’identité nationale de notre football. Mais, qu’on arrête de se raconter des histoires. Un PSG-Dijon n’intéresse personne. Même les PSG-OM… Alors, à contrecœur, pour que la France trouve un intérêt à regarder ses clubs, je milite pour un changement de compétition : une ligue européenne semi-fermée avec quatre de nos clubs dedans et en dessous un autre championnat national, une élite resserrée. Les révolutions, cela existe, Pour relancer l’intérêt, cela arrive dans d’autres sports (...) La Ligue 1 sans le PSG, sans l’OM, cela marcherait quand même ? Le PSG est encore en Ligue 1 aujourd’hui ? Il remplit le stade quand il vient, ça met de la joie si on l’accroche, mais sur le fond, quel intérêt ? », fait remarquer, dans le quotidien régional, un Daniel Riolo un peu désabusé par cette situation.