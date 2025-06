La DNCG arrive, ce club ne craint pas un retour en L2

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La fin de saison ne se joue pas forcément sur les terrains, et tous les clubs de Ligue 1 doivent passer devant la DNCG pour connaitre leur sort financier.

Tous les clubs ne sont pas encore passées devant la DNCG, et les examens vont durer encore sur une vingtaine de jours. Pour le moment, dans l’élite, il n’y a pas eu de sanction spectaculaire malgré les propos alarmants de son président ces dernières semaines, assurant qu’il ne fallait compter sur aucune recette télévisuelle, le feuilleton des droits TV promettant d’être encore complexe dans les semaines à venir. Pas de quoi faire trembler le FC Metz, monté en Ligue 1 après le dernier match des barrages, et qui assure s’être préparé à tous les scénarios. Impossible d’être certain que tout est en ordre, mais le club lorrain a assuré, par la voix de sa directrice générale Hélène Schrub, que toutes les éventualités étaient étudiées.

Metz travaille sur les deux options, Ligue 1 ou Ligue 2

[ ℙ𝕣𝕠 ]



TOUS DERRIÈRE IDI ♥️



🔛 Notre attaquant 𝗜𝗱𝗿𝗶𝘀𝘀𝗮 𝗚𝘂𝗲𝘆𝗲 est en lice pour tenter de remporter le titre de #PepitedelaSaison de @Ligue2BKT ! 😏



🗳️ Votez en masse ici : https://t.co/Le4qOXu7Cr pic.twitter.com/no51V1Q5fe — FC Metz ☨ (@FCMetz) June 6, 2025

« Depuis plusieurs semaines, on travaille avec les équipes sur les deux options : un budget Ligue 1, et un budget Ligue 2. On est en train d’affiner les uns et les autres. Il faut aussi qu’on passe à la DNCG, donc on saura ça bientôt, mais je préfère attendre qu’on ait validé ces étapes qui sont aussi fondamentales pour la saison prochaine. Disons qu’on est assez serein. C’est toujours une étape importante qu’il faut préparer avec sérieux. On a dû construire un budget avec une réalité économique et des données économiques qui sont complètement différentes de celles d’il y a deux ans », a livré la dirigeante du club lorrain sur les antennes d’Ici. Le passage de la Ligue 2 à la Ligue 1, avec des salaires qui augmentent et des transferts pour se renforcer, n’est pas anodin pour les clubs qui montent. Mais avec le public, les abonnements et les revenus en plus, même si les droits TV ne sont pas comptés, des clubs comme Metz peuvent en effet être confiants quant à leur capacité à convaincre la DNCG de la fiabilité de leur budget pour la saison à venir.