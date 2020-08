L1 : Zéro ambiance à la reprise, les Ultras s’expliquent

Faute de dérogation des préfectures, la situation perdurera jusqu’au 30 octobre au minimum, et ce sera donc un crève-coeur notamment pour les Red Tigers, supporters du RC Lens. Pour la première fois en 26 ans, ils ne suivront pas leur club, et assurent qu’il leur était impossible de choisir parmi les fidèles qui irait au stade, surtout que leur tribune habituelle (Tribune Marek) est une tribune debout, et elle sera donc fermée. « Pour la première fois, la raison l’emporte sur la passion », a ainsi fait savoir ce groupe de supporters du RCL, qui rejoint l’OL, le PSG et l’ASSE, qui n’avaient pas voulu se rendre au Stade de France lors des dernières finales , devant l’incapacité à choisir les quelques « élus » dans ses propres rangs.