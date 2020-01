L1 : Vous aimez le foot ? Ne regardez surtout pas ASSE-Nantes

Dans : Ligue 1.

Ce dimanche après-midi, Saint-Etienne accueille Nantes dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. A la mi-temps, ce sont les Canaris qui mènent à Geoffroy-Guichard (0-1).

Mais la particularité de ce match, c’est qu’il se déroule à huis clos, Saint-Etienne ayant été sanctionné pour les nombreux fumigènes et feux d’artifices tirés lors de la réception du Paris Saint-Germain le 15 décembre dernier. Et comme à chaque match disputé à huis clos, le constat est le même chez les consultants et les observateurs, lesquels estiment en chœur que la LFP doit absolument trouver un autre moyen de sanctionner les clubs. Car sans aucun doute, un stade vide n’aide pas les joueurs à proposer un grand spectacle…

Sur son compte Twitter, Raymond Domenech a été dans ce sens. « Pour ceux qui aiment le foot surtout ne regardez pas Asse/ NANTES à huis clos. Il faudrait trouver d’autres options ...ouvert aux enfants et aux femmes seulement par exemple. Sinon c’est pitoyable » a lâché l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France, qui ne prend visiblement pas son pied devant la rencontre entre l’AS Saint-Etienne et le FC Nantes. Un constat partagé par son compère de la Chaîne L'Equipe, Nabil Djellit. « Le but d'Abeid est magnifique, mais l'ambiance est d'une tristesse. Le huis clos tue le foot ». Ce ne sont pas les supporters de l'ASSE, qui auraient aimé venir soutenir leur équipe dans le Chaudron, qui diront le contraire.

