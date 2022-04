L1 : Valbuena rêvait de l’OM, Labrune l’a expédié à l’OL

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

En 2015 à la surprise générale, Mathieu Valbuena a fait son grand retour en France en signant à l’OL, un an après son départ de l’OM.

Mathieu Valbuena a vécu une première saison assez difficile à l’Olympique Lyonnais avant de s’imposer comme un joueur indiscutable aux yeux de Bruno Genesio la seconde année. Mais dans l’esprit de l’ancien international français, la priorité n’était clairement pas de rejoindre les rangs de l’OL en 2015. Et pour cause, dans un entretien accordé à BeInSports, celui qui porte actuellement les couleurs de l’Olympiakos en Grèce a dévoilé qu’avant de signer à l’OL, il avait longtemps attendu un éventuel appel de l’Olympique de Marseille. Mais le président de l’époque, qui n’était autre que Vincent Labrune, n’était pas très chaud pour un retour de Mathieu Valbuena dans la cité phocéenne. Une aubaine pour Jean-Michel Aulas, qui a alors profité de l’occasion pour recruter « Petit Vélo » en provenance du Dynamo Moscou.

Valbuena privilégiait un retour à l'OM

« Ma première année à Lyon a été difficile, la seconde en revanche a été l’une des meilleures que j’ai pu faire en Ligue 1. J’ai beaucoup apprécié ce club et je l’ai toujours dit, mais même quand j’étais à Lyon, j’ai toujours dit du bien de Marseille, ils le savaient très bien et c’est vrai que j’avais cette opportunité, peut-être, de revenir à Marseille. Mais je n’ai pas senti Vincent Labrune chaud pour que je revienne et derrière j’ai eu cette opportunité de Lyon. Quand Aulas me contacte, je me dis « Waouw, comment ça va se passer ? Je rentre dans de vrais problèmes là. » C’est vrai que je me suis dit que je n'étais pas chaud malgré un vrai projet, un contrat de trois ans et une participation en Ligue des Champions. Je pensais également à l’Équipe de France. Je ne pouvais pas me permettre de rester en Russie sans jouer. Bien évidemment, s’il y avait eu l’Olympique de Marseille, j’aurais choisi l’Olympique de Marseille, bien évidemment » a lancé Mathieu Valbuena, dont les propos ne plairont pas spécialement aux supporters de l’OL, lesquels auront la désagréable impression d’avoir été considérés comme un plan B aux yeux de Mathieu Valbuena.