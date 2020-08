L1 : Vainqueur à Dijon, Angers annonce la couleur

Dans : Ligue 1.

1ère journée de Ligue 1

A Dijon, Angers bat le DFCO 1-0

But pour Angers : Traoré (22e)

Avec un poteau et deux buts refusés pour hors-jeu, Dijon n'était pas en réussite pour l'ouverture de sa saison de Ligue 1. Tout le contraire d'une équipe d'Angers déjà solide et cohérente, à l'image de sa première période aboutie durant laquelle le défenseur central Traoré ouvrait logiquement le score après une belle action de Thioub. Plus à l'aise dans la circulation de balle après la pause, le DFCO ne parvenait pas à inquiéter son adversaire jusqu'au coup de sifflet final. Un succès mérité pour les Angevins qui, cette saison encore, ne seront pas simples à affronter.