L1 : Une victoire de champion pour le LOSC !

Dans : Ligue 1.

32e journée de Ligue 1 :

Stade Saint-Symphorien.

FC Metz - Lille OSC : 0 à 2.

But : Yilmaz (60e), Celik (89e) pour le LOSC.

Pour lancer ce nouveau week-end de Ligue 1, le Lille OSC a dominé le FC Metz (2-0) et a donc conforté sa place de leader, loin devant le PSG.

Une semaine après sa belle victoire au Parc des Princes, le club nordiste voulait prendre de l'avance sur Paris, Monaco et Lyon dans la course au titre. Mais face à une solide équipe de Metz, le LOSC tremblait en première période. Pour une main de Fonte (13e), signalée par la VAR, l'arbitre désignait le point de penalty. Mais face à Leya Iseka, Maignan ne tremblait pas (17e), et permettait à son club de rentrer aux vestiaires avec un score nul et vierge (0-0 à la 45e).

Après la pause, le gardien français stoppait encore une frappe du Belge (50e) avant d'être sauvé par son poteau (52e) et de remporter un nouveau duel contre Boulaya (58e). Dans la foulée, le sauveur lillois était récompensé, puisque Yilmaz ouvrait finalement la marque, sur la première grosse occasion des Dogues lancée par Renato Sanches, d'un tir puissant (0-1 à la 60e) ! Suite à ce premier but, l'intensité de la rencontre chutait... jusqu'au break de Celik, qui marquait d'une frappe croisée après un corner relayé par Bradaric (0-2 à la 89e).

Avec 69 points en 32 matchs, soit le meilleur total de son histoire, le LOSC conforte sa place de leader. Invaincue depuis novembre à l'extérieur, l'équipe de Christophe Galtier met donc une énorme pression sur le PSG (à six unités), mais aussi l'ASM (à sept longueurs) et l'OL (à huit points). De son côté, Metz subit une troisième défaite de suite en L1 et dit donc presque adieu à la cinquième place...