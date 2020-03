L1 : Une saison à 48 journées, l'idée folle est lancée

Dans : Ligue 1.

Les dirigeants de Ligue 1 espèrent toujours pouvoir finir la saison 2019-2020. Mais si ce n'est pas le cas, Alain Giresse a une idée pour le moins fracassante.

En Italie le sujet n’est plus tabou, la possibilité de voir le Championnat de Serie A ne pas connaître d’épilogue est sur le tapis. En France, nous ne sommes pas dans cette logique, les responsables de la LFP et des clubs étant prêts à tout pour aller au bout de la saison, afin d’obtenir les droits TV promis par Canal+ et BeInSports. Répondant ce mercredi soir à l’Agence France Presse, Alain Giresse, légende du foot français, a lui une idée afin de permettre à la saison de Ligue 1 2019-2020 de se finir…y compris l’année prochaine. Et l’ancien milieu de terrain international tricolore, membre du fameux carré magique, de faire part de sa proposition.

« Si le championnat ne repartait pas, on pourrait le bloquer avec le classement actuel et repartir la saison prochaine avec les mêmes positions. On redémarre la saison avec les dix matches et, ensuite, on enchaîne avec le nouveau championnat, en utilisant les dates de la Coupe de la Ligue, qui a déjà été abandonnée. Il y aurait donc une saison de 48 rencontres à disputer par club. C’est vrai, il y a évidemment le problème des Coupes d’Europe. C’est pour cette raison que je dis : arriver à tout combiner ça fait beaucoup (...) Moi, je donne une idée, c’est un balbutiement d’idée sans avoir tous les éléments », a confié Alain Giresse dont l’idée a tout de même peu de chances d’être entendue par les décideurs du football français.