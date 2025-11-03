L1 : Une armée rennaise et un Lyonnais dans l'équipe type

Je vois pas où il y a un complot ce que je dis c est que hier ça a joué particulièrement dur sur lui et dès le début du match. Et comme j ai dis oui souvent il en rajoute.
Ah mince, moi qui croyais en ouvrant l'article que la raison était sa coupe de cheveux sur la photo illustrant l'article...
Trop lol xptdr 👍
@Joekidd. tu sais bien qu il ne tombera jamais. il achet tout et tou le monde. avec des fonds illimités.... et tu connais l expression y a pas de fumée sans feu ! 1x ok. 2x ok 3 ok 4X. bon ça commence à se voir lol. c est sur vous etes tout en haut , les supporter aiment ça, mais il ne faut pas etre naif hein! tu vas evidemmment parler de l OM et Tapie bien sur, sache que si il a triché, il merite tout ce qu il lui est arrivé. mais les supporter n ont rien demandé
trop de thunes pour tomber tu le sais bien.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
Où se trouve votre club à l'issue de la 11e journée ? 👇