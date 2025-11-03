L1 : Une armée rennaise et un Lyonnais dans l'équipe type

OL : Tolisso le blessé imaginaire, Brest est fou de rage

@Joekidd. tu sais bien qu il ne tombera jamais. il achet tout et tou le monde. avec des fonds illimités.... et tu connais l expression y a pas de fumée sans feu ! 1x ok. 2x ok 3 ok 4X. bon ça commence à se voir lol. c est sur vous etes tout en haut , les supporter aiment ça, mais il ne faut pas etre naif hein! tu vas evidemmment parler de l OM et Tapie bien sur, sache que si il a triché, il merite tout ce qu il lui est arrivé. mais les supporter n ont rien demandé