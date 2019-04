L1 : Un match encore rajouté le 5 mai, ça ne va pas plaire

Dans : Ligue 1, FC Nantes, Dijon.

Nouveau match décalé cette semaine, mais cette fois-ci en prévision du week-end du 4 et 5 mai.

Ainsi la LFP a fait savoir que le match entre Nantes et Dijon, initialement prévu le samedi 4 mai à 20h00, a été déplacé au dimanche 5 mai à 15h00 sur instruction de la Préfecture de la Loire-Atlantique, et toujours en raison de la mobilisation des forces de l’ordre sur des évènements du samedi. De quoi faire grincer des dents ceux qui revendiquent l’arrêt des matchs le 5 mai en hommage à la catastrophe de Furiani. Et ce même si le collectif du 5 mai 1992 a passé un accord avec le ministère des sports l’an dernier, prévoyant les annulations de match uniquement si le 5 mai tombait un samedi, ce qui n’est pas le cas cette année.