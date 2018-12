L1 : Un boxing-day en pour rattraper tout le retard ? L'idée est lancée

Dans : Ligue 1, ASC, OL, OM, PSG.

Le calendrier de Ligue 1 s'est sérieusement compliqué avec les nombreuses annulations intervenues lors des deux dernières journées de Championnat. Et rien ne dit que cela ne sera pas encore le cas la semaine prochaine. Alors que certains formations entameront l'année 2019 avec déjà deux matches de retard, et peut-être plus, le président d'Amiens estime qu'il pourrait être utile de créer un boxing day entre Noël et le jour de l'An afin de caser des rencontres reportées de L1. Et le patron du club picard d'en dire plus sur ce sujet qui semble totalement impossible à mettre en oeuvre dans des délais si courts.

« Je voudrais être dans la proposition, plus que dans la négation. On sait qu’en Angleterre, il y a le Boxing Day. Est-ce que cela ne serait pas une excellent idée marketing que de mettre en place très rapidement un Boxing Day pour les matches qui sont en retard », a lancé, sur RMC, Bernard Joannin, bien conscient probablement que son idée va tomber à l'eau. Mais au moins le débat sur un boxing day à la française va revenir sur le tapis, ce qui est le cas chaque année sans que cela n'avance réellement. La culture anglaise est difficilement transposable en France.